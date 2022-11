Superbike Indonesia, Prove 2: Iker Lecuona che volo, Alvarito in controllo

Alvaro Bautista sempre più vicino al Mondiale Superbike che in Ducati manca dal lontanissimo 2011. Il pilota spagnolo è stato il più veloce nel venerdi di Mandalika, in Indonesia, sede dell’undicesimo appuntamento iridato. In gara 1, sabato alle 06:30 ora italiana, Alvarito potrebbe festeggiare in anticipo se vince e il rivale diretto Toprak fa da ottavo in giù. E’ una combinazione remota, ma poi ci sarà il secondo match ball a disposizione il giorno dopo. Le magliette celebrative che Aruba Ducati ha portato dall’altra parte del mondo sono pronte all’uso.

Iker Lecuona sparato in aria

Il turno del mattino, su asfalto rifatto e pista non gommata, ha fatto poco testo con Toprak davanti e Bautista terzo. In mezzo si era inserito Iker Lecuona con la Honda che sembrava partita bene. Al quinto giro della seconda sessione però l’ex MotoGP è stato sparato in aria dalla CBR-RR, atterrando malamente. Il pilota è stato portato in sicurezza a braccia dai commissari, le conseguenze non sembrano così gravi ma si attende il responso dei medici per capire se Iker Lecuona potrà proseguire il week end.

Bautista il demolitore

Nonostante le condizioni di gran caldo (36 °C aria, ben 61 °C sulla pista!) Alvaro Bautista è riuscito a scendere fino a 1’33″626, cioè sei decimi sotto il primato in gara dell’anno scorso, firmato da Toprak Razgatlioglu. Gli indonesiani con la riasfaltatura devono aver fatto un gran lavoro, ma è un fatto che il ducatista sia sempre più una cosa sola con la sua Panigale. Il turco ha incassato quasi mezzo secondo, l’altra Ducati ufficiale di Michael Rinaldi un secondo esatto. Se non è fare la differenza questo… Al termine della sessione anche Jonathan Rea si è ritrovato ben lontano, quarto tempo, a precedere Garrett Gerloff ormai ai titoli di coda con Yamaha GRT: l’anno prossimo il texano sarà in BMW Bonovo.

Fores riprende il ritmo

In questa vigilia indonesiana si è fatto notare Xavi Fores, che sta riprendendo il ritmo Mondiale Superbike con la Ducati Barni che per il 2023 piacerebbe tanto a Mattia Pasini, qui l’autocanditatura del pilota romagnolo. Lo spagnolo ha scalato la sesta posizione, meglio di Axel Bassani che chiude il venerdi con il nono tempo. Ma il 22enne veneto ci ha abituato ai recuperi lampo.