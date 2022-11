Mattia Pasini “Barni Ducati chiamami, sono pronto per il WorldSBK”

“Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”. La celebre frase di Vittorio Alfieri fotografa meglio di ogni altra la ferrea di volontà di Mattia Pasini che vuole assolutamente continuare a gareggiare anche nel 2023. Il trentasettenne riccionese non molla ed ogni volta che scende in pista riesce da essere protagonista. Lo scorso week-end a Valencia ha corso in Moto2 con il team RW Racing GP al posto dell’infortunato Barry Baltus. Ha terminato la gara con un volo a causa di una entrata cattiva di Alcoba mentre stava facendo una splendida rimonta.

Mattia Pasini, è più la rabbia o la soddisfazione?

“Sono contentissimo del mio week-end perché sono stato chiamato da un team che normalmente faceva fatica ad entrare in zona punti ed io gli stavo per regalare un ottimo piazzamento. Le qualifiche non erano andate bene, sono partito diciassettesimo ma stavo risalando verso la sesta posizione. Poi Alcoba è entrato come un disperato. A lui hanno dato solo un long-lap penalty mentre io ho mi sono dovuto ritirare. Peccato sia finita così. Ci tenevo ad ottenere un risultato importante anche per la squadra che mi ha accolto in modo fantastico. C’è dunque tanta gioia per essere stato ancora una volta competitivo ma anche molta amarezza per com’è finita”.

Si sta muovendo qualcosa in prospettiva 2023?

“Ci sto lavorando, mi alleno, cerco di essere sempre veloce anche se faccio appena tre gare all’anno ma non è facile. Per la Moto2 non si sta muovendo molto, vediamo se succederà qualcosa”.

Pensi ancora alla Superbike?

“Ci penso sempre ma vedo poche porte aperte anche lì. Però c’è un team del Mondiale che non ha ancora definito il pilota e che mi attira parecchio: Barni. Mi piacerebbe moltissimo ricevere una chiamata da Barnabò per il WSBK. Penso che con la loro squadra potrei fare bene e ci toglieremmo delle soddisfazioni assieme”.