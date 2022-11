Supersport Indonesia: Niccolò Bulega comanda il Duca-tris del venerdi

Niccolò Bulega, finalmente! L’ex Moto2 ha stampato il miglior tempo in coda al venerdi indonesiano di una Supersport che prepara il secondo battesimo iridato di Dominique Aegerter, ma intanto propone la Ducati Panigale V2 in gran spolvero. La combinata è infatti un monologo italiano: Bulega precede i compagni di marca Raffaele De Rosa e Federico Caricasulo. Cioè tre Panigale gestite da tre team differenti, un unico risultato: dominio! Vigilia complicata invece per Dominique Aegerter che in nessuna delle due sessioni odierne ha trovato il bandolo della matassa: la giornata si chiude con il nono tempo, a quasi un secondo dalla vetta. Qui gli orari del week end, anche in TV

Bulega sale là dove deve essere

Finora non è stato il Mondiale che Niccolò Bulega e la Ducati si aspettavano. Nella prima metà la Panigale V2 era frenata dalle regole Next Generation, imposte per bilanciare l’abnorme differenza di cubatura con le quattro cilindri: 955 cc contro 600 cc. Con l’alimentazione strozzata all’ottanta per cento la bicilindrica italiana non era in grado di reggere il ritmo della Yamaha da anni dominatrice Supersport. Ma dopo l’estate, con restrizioni meno ferree, le Ducati hanno cominciato a volare. Ma coi piloti satellite, cioè De Rosa e Caricasulo più volte a podio nelle ultime uscite. Mancava all’appello solo Niccolò Bulega, che nella fornace indonesiana sembra essersi sbloccato. Vedremo se il week end confermerà le buone attese.

De Rosa e Montella a terra

Nella sessione finale la prima quattro cilindri 600 in classifica è la Kawasaki di Yari Montella, incappato in una scivolata al pari, nel finale, di Raffaele De Rosa, tutti senza conseguenze. Conferma i progressi anche la Triumph di Stefano Manzi, sesto nella combinata e primo nella sessione del mattino servita più che altro a prendere confidenza con il nuoo asfalto. Lorenzo Baldassari è ottavo, proprio davanti al solito Aegerter. Domani è un altro giorno.

