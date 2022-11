Superbike Indonesia: Prove 1 Toprak si gioca l’all-in “Non è ancora finita”

Tenere in vita la sfida Mondiale Superbike quanto più sarà possibile, magari fino al round finale del prossimo week end in Australia. E’ questa la missione che lo scatenato Toprak Razgtalioglu si è messo in testa fin dalle prime prove del round Indonesia in programma sul tracciato di Mandalika, isola di Lombok. Il turco della Yamaha è stato il più veloce nei 45 minuti d’apertura, precedendo la Honda di Iker Lecuona. La Ducati di Alvaro Bautista però non vacilla: lo spagnolo ha il terzo tempo, anche se a mezzo secondo dall’avversario diretto. Si è girato in una fornace: 33° C aria, 54°C sull’asfalto, che è stato appena rifatto. Pirelli, in mancanza di precedenti, è andata sul sicuro portando gomme di gamma più dura rispetto consueto. Qui gli orari, anticipati, del week end.

Passo lento

Proprio per questo motivo primi riferimenti sono lentissimi rispetto ai record. Il tracciato non è gommato, per cui Toprak non è andato oltre 1’36″938, contro 1’34″288 che è il primato della gara dell’anno scorso, per non parlare di 1’32″877 record della Superpole. Tutti i riferimenti di Mandalika portano la firma di Razgatlioglu, che su questo tracciato un anno fa ha festeggiato il primo titolo Mondiale. Stavolta potrebbe toccare ad Alvaro Bautista. Ricordiamo che vincendo gara 1, la Ducati potrebbe dare via alla festa se Toprak finisse ottavo, o peggio. E’ una combinazione remota, ma in questo round insidie e trabocchetti non mancheranno. E’ il motivo per cui la Yamaha qualche speranziella ce l’ha ancora. “Il Mondiale finisce quando finisce” continua a ripetere Toprak.

Axel Bassani resta indietro

In una sessione da valutare solo in termini di presa di contatto con questa realtà particolare, registriamo il saldo in avanti della BMW di Michael van der Mark, pilota olandese di madre indonesiana: quarto tempo, a sette decimi dalla vetta. Andrea Locatelli è sesto a precedere Michael Rinaldi. Sessione un pò difficoltosa per Axel Bassani, appena quattordicesimo. Sopresa di giornata il decimo crono realizzato dal britannico Kyle Smith al debutto con la Kawasaki del team Pedercini.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon