In questo fine settimana in Indonesia si potrebbe chiudere la corsa al titolo mondiale Superbike. Con un round di anticipo rispetto alla fine del campionato, Alvaro Bautista ha la grande chance di laurearsi campione.

Toprak Razgatlioglu ha già dichiarato di voler fare tripletta al Mandalika International Street Circuit, ma potrebbe comunque non bastare per rinviare i festeggiamenti dello spagnolo all’ultimo appuntamento a Phillip Island. Anche Jonathan Rea vuole essere essere protagonista e punta a vincere dopo mesi senza vittorie. Lo scorso anno fece doppietta sull’Isola di Lombok, quindi è fiducioso di poter riportare la Kawasaki in trionfo.

Superbike: le battaglie alle spalle del trio di testa

In Indonesia sarà da tenere d’occhio anche la lotta che si svilupperà tra i piloti che sono dietro il terzetto Bautista-Razgatlioglu-Rea in classifica. La quarta posizione è occupata da Michael Ruben Rinaldi con 260 punti. Il ducatista ha tutte le intenzioni di consolidarla e di tenere lontani gli inseguitori.

Ci sono tre rider a distanza ravvicinata e che si possono contendere almeno il quinto posto: Alex Lowes (217), Andrea Locatelli (212) e Axel Bassani (206). Per quest’ultimo sarebbe una grande soddisfazione battere dei colleghi che guidano per team ufficiali. Più lontani sono Iker Lecuona (189) e Scott Redding (172), che comunque hanno degli obiettivi in questo finale di Mondiale SBK.

La Honda ha superato la BMW nella classifica costruttori, ha un margine di soli 3 punti e pertanto può succedere di tutto. Entrambe le case non vogliono chiudere l’anno come fanalino di coda e daranno il massimo per prevalere l’una sull’altra.

SBK Indonesia 2022: gli orari del weekend di Mandalika

Il round Superbike in Indonesia sarà visibile in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208), che trasmetterà l’appuntamento a partire dalla Superpole del sabato. Niente prove libere, come già accaduto con il precedente evento di San Juan in Argentina. C’è un accordo preciso con Dorna per gli impegni extra-europei del calendario.

Gara 1 e Gara 2 saranno trasmesse live anche dal canale in chiaro TV8. Per le dirette streaming su pc, tablet e smartphone sono a disposizione i servizi Sky GO e NOW. Di seguito il programma del weekend al Mandalika International Street Circuit con tutti gli orari della diretta, compresi quelli della Supersport. Ovviamente bisognerà vedere se eventuali condizioni meteo avverse causeranno cambiamenti.

Sabato 12 novembre

2:50 Superpole Supersport

3:40 Superpole Superbike

5:00 Gara 1 Supersport

6:30 Gara 1 Superbike

Domenica 13 novembre

3:30 Superpole Race Superbike

5:00 Gara 2 Supersport

6:30 Gara 2 Superbike

Foto: WorldSBK.com