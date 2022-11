Razgatlioglu all’attacco in Indonesia: vuole rovinare i piani di Bautista

Il Mondiale Superbike fa tappa in Indonesia, dove nel 2021 Toprak Razgatlioglu si è laureato campione per la prima volta. Ha dei bellissimi ricordi di quel fine settimana, ma stavolta rischia di veder festeggiare il titolo ad Alvaro Bautista.

Il pilota Yamaha darà il massimo per rinviare la festa del rivale all’ultimo round a Phillip Island, però non sarà semplice a causa del grande divario in classifica. 82 punti sono tanti ed è facile prevedere che lo spagnolo della Ducati riuscirà a mettere le mani sulla corona iridata SBK nel weekend al Mandalika International Street Circuit.

Superbike Indonesia, Razgatlioglu a caccia della tripletta

Razgatlioglu è determinato a fare bene in questo fine settimana sull’Isola di Lombok: “Lo scorso anno in Indonesia è mancato qualcosa, sono arrivato secondo in gara e ora voglio lottare per il primo posto. Per me il campionato non è importante adesso, il distacco è grande, quindi mi concentro gara per gara. A Mandalika ho bei ricordi, nel 2021 sono stato campione del mondo. Ma sono finito in seconda posizione e ora sono di vincere tutte e tre le gare“.

Il pilota della Yamaha arrivò secondo Gara 1 e quarto in Gara 2 nello scorso Mondiale Superbike, mentre la Superpole Race non venne disputata a causa del temporale che aveva fatto slittare la prima manche da sabato a domenica. In meteo può essere un fattore anche di questo weekend e bisognerà farsi trovare pronti a qualsiasi condizione.

Toprak ha già fissato il suo obiettivo, ovvero fare tripletta di vittorie. Non sarà semplice, ma il Mandalika International Street Circuit gli potrebbe essere favorevole visto che non ci sono lunghi rettilinei nei quali Bautista con la Ducati può fare la differenza. Quello principale misura 507 metri. Vedremo quali saranno i valori in pista, si preannuncia un round SBK molto interessante.

Foto: Crescent Yamaha