Alvaro Bautista campione Superbike in Indonesia se…Le combinazioni

La Ducati ha appena festeggiato con Pecco Bagnaia la conquista del titolo piloti MotoGP a distanza di quindici anni dall’ultima volta, ma è pronta a festeggiare un altro trionfo. Alvaro Bautista può regalare il Mondiale piloti Superbike alla casa di Borgo Panigale a distanza di undici anni dalla vittoria di Carlos Checa con il team Althea di Genesio Bevilacqua.

Nel prossimo weekend si disputerà il penultimo round del campionato in Indonesia e lo spagnolo ha grandi chance di laurearsi campione del mondo SBK al Mandalika International Street Circuit. Si presenterà sull’Isola di Lombok con 82 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, che sicuramente vuole rinviargli la festa all’ultimo appuntamento in Australia ma che è consapevole che ormai la vittoria finale andrà al rivale.

Superbike Indonesia: cosa deve fare Bautista per vincere il Mondiale

Considerando che in ogni weekend di gara vengono assegnati 62 punti e che ne mancano 124 da assegnare, a Bautista in Indonesia basta non perdere più di 20 punti da Razgatlioglu per vincere il Mondiale Superbike 2022. Potrebbe festeggiare già in Gara 1 se riuscisse a guadagnare 17 punti sul rivale: se dovesse aggiudicarsi la manche, il turco dovrebbe arrivare al massimo 8°; in caso di 2° posto, Toprak dovrebbe giungere al massimo 13°. Uno scenario non semplice da concretizzare.

Il pilota Yamaha a Mandalika punta a vincere tutte le gare, ma in tal caso ad Alvaro basterebbe arrivare sempre 2° per essere campione. Perderebbe solo 13 punti. Invece se lo spagnolo arrivasse sempre 3° con Razgatlioglu 1°, per un solo punto bisognerebbe aspettare l’ultimo round a Phillip Island per assegnare la corona iridata SBK.

Matematicamente in corsa per il titolo c’è anche Jonathan Rea, ora distante 98 punti dal leader della classifica. Ma può uscire di scena già in Gara 1 nel caso in cui il pilota Ducati gli arrivasse davanti al traguardo. Il sei volte campione del mondo dovrà attendere il 2023 per andare a caccia del settimo titolo. Kawasaki gli metterà a disposizione una Ninja più competitiva.

SBK Indonesia 2022: gli orari del weekend a Mandalika

Il round Superbike in Indonesia sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Non verranno mandate in onda le prove libere, però; si partirà con la Superpole del sabato mattina e poi con le varie manche. Gara 1 e Gara 2 saranno trasmesse live anche sul canale in chiaro TV8. Per lo streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Di seguito gli orari per seguire dall’Italia il weekend di Mandalika.

Sabato 12 novembre

3:40 Superpole Superbike

5:00 Gara 1 Supersport

6:30 Gara 1 Superbike

Domenica 13 novembre

3:30 Superpole Race Superbike

5:00 Gara 2 Supersport

6:30 Gara 2 Superbike