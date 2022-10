Superbike, Yamaha tra realismo e Toprak attack: “Titolo a Bautista, ma…”

Il Mondiale Superbike 2022 è a soli due round dalla fine e la corsa al titolo è ormai indirizzata. Alvaro Bautista ha un vantaggio enorme, ben 82 punti, su Toprak Razgatlioglu ed è difficile pensare che non riesca a laurearsi campione del mondo.

Ovviamente il pilota Yamaha darà il massimo per evitare che lo spagnolo festeggi già nel prossimo appuntamento in Indonesia, dove il campionato farà tappa nel weekend 11-13 novembre. Proprio al Mandalika International Street Circuit aveva festeggiato lui un anno fa, in quello che allora fu l’ultimo evento della stagione. Un posto speciale e nel quale spera di vincere, magari tutte e tre le gare.

Yamaha Superbike, Denning vuole rinviare la festa di Bautista

Paul Denning in un’intervista concessa al sito ufficiale WorldSBK è stato molto realista sulla lotta per il titolo: “Eravamo andati in Argentina pensando che il campionato fosse più o meno finito, ad essere onesti. Purtroppo il risultato di Gara 1 e il livello dei risultati di Alvaro significano che è praticamente fatta. Però proveremo a portare tutto a Phillip Island. Cercheremo di essere competitivi a Mandalika, lottando per la vittoria e sconfiggendo Bautista, così da metterlo sotto pressione a Phillip Island. Sarebbe bello“.

Il team manager Pata Yamaha sa che ormai il Mondiale Superbike 2022 è nelle mani di Bautista, ma al tempo stesso vuole che Razgatlioglu in Indonesia riesca a stargli davanti e fargli rinviare la festa. Per fare in modo che il pilota Ducati debba far slittare la sua festa, Toprak deve chiudere il round di Mandalika con uno svantaggio in classifica inferiore a 62 punti (quelli totali che si assegnano in un weekend di gara).

Denning si aspetta tanto dal rider turco nella prossima tappa del campionato. E ha anche particolarmente esaltato il trionfo della Superpole Race in Argentina: “Una delle sue migliori vittorie. È stata una delle gare più emozionanti dell’anno“. Vedremo se Razgatlioglu saprà mettere i bastoni tra le ruote a Bautista in Indonesia.

Foto: WorldSBK.com