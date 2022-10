Superbike, Bautista non pensa al titolo: “Mi godo le lotte con Toprak e Rea”

Alvaro Bautista è sempre più vicino alla conquista del Mondiale Superbike. In Argentina ha consolidato il suo primato in classifica vincendo le due gare principali e arrivando secondo in Superpole Race. Potrebbe laurearsi campione già nel prossimo round in Indonesia.

Il pilota Ducati si è portato a quota 507 punti in classifica, ne ha 82 di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e 98 su Jonathan Rea. Ci sono ancora 124 punti in palio negli ultimi due round del calendario SBK ed è probabile che al Mandalika International Street Circuit lo spagnolo coronerà il suo sogno.

Superbike Argentina, Bautista felice dei suoi risultati

Bautista si è detto molto soddisfatto di come sono andate le cose a San Juan Villicum, anche considerando che nelle prime prove libere il feeling non era quello ideale: “È stato un fine settimana molto positivo, mi sono divertito. La verità è che venerdì non avevo le migliori sensazioni, però da sabato mi sono sentito meglio e ho potuto vincere Gara 1. La Superpole Race è stata difficile, Toprak e Jonathan erano a un livello incredibile. Penso che Rea avesse un passo migliore del nostro, ma con il suo errore ci ha dato la possibilità lottare per la vittoria. La battaglia con Razgatlioglu è stata bella, lui ha fatto quello che doveva fare“.

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha raccontato come si è sviluppata l’ultima manche Superbike in Argentina, con una partenza non perfetta e poi la voglia di allungare su Razgatlioglu per evitare un altro duello: “In Gara 2 non sono partito bene, la pista era difficile. Poi ho capito le condizioni e quanto potevo spingere, ho sorpassato altri piloti e ho preso la testa della corsa. Avendo Toprak dietro sapevo che arrivando assieme a lui alla fine lui ci avrebbe provato in qualsiasi modo. Ho dato il 100%, ho preso vantaggio e poi ho potuto gestire. Sono molto soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto“.

Alvaro è molto vicino alla conquista del titolo SBK, però non vuole pensarci e si concentra solo sul presente: “Mi sto divertendo tanto, mi sto godendo ogni gara e ogni battaglia con Toprak e Jonathan. Non penso al campionato, penso al presente. Al Mondiale penserò dopo Gara 2 in Australia. Se guardò troppo in là, non mi godo quello che faccio. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo“.

Foto: Ducati