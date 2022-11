Augusto Fernandez debuttante felice: “Con la MotoGP ti godi ogni giro”

C’è chi è rimasto deluso dai test a Valencia, ma ci sono parecchi altri che hanno sfoggiato un ampio sorriso. Parlando di Augusto Fernandez è la normalità, ma in questo caso è chiaramente più grande del solito. A circa 48 ore dalla conquista della corona Moto2, il ‘riscatto personale’ dopo vari anni complicati, arriva l’annunciato premio. L’unico debuttante MotoGP nel 2023 ha messo a referto 79 giri come partenza per questa nuova avventura in sella alla KTM RC16 targata GasGas Tech3. Un inizio chiaramente molto emozionante tra i ‘grandi’ del Motomondiale, il primo passo verso il sogno di ogni pilota.

Fernandez, primo contatto

“Fantastico, emozionante, mi sono davvero goduto ogni giro.” Questo il primo commento di Augusto Fernandez con i nuovi colori (metaforicamente, visto che la moto era nera per questi test). Cosa l’ha sorpreso di più? “La potenza è pazzesca” ha sottolineato in primis l’iridato Moto2 a motogp.com alla fine del martedì di prove. “Quando sono arrivato per la prima volta sul dritto e ho dato gas è stato incredibile. Ma anche i freni, poi la fiducia che puoi dare alle gomme… Un po’ tutto.” Una partenza decisamente col piede giusto per il suo processo di apprendistato in classe regina, anche se chiaramente serviranno i prossimi test per avere un’idea più chiara. Nel frattempo però sta già tenendo d’occhio il collega più esperto, Pol Espargaro (che non ha rilasciato dichiarazioni per il contratto ancora con HRC). “È positivo avere uno come lui dall’altra parte del box. Ho guardato i suoi dati in ogni giro che ho fatto” ha sottolineato Fernandez,

Nuova sfida Tech3

È una ripartenza anche per la squadra di Hervé Poncharal. Nel 2017 la sfida con due esordienti aveva portato ottimi frutti, nell’annata appena conclusa non si può davvero dire lo stesso. Raul Fernandez e Remy Gardner hanno fatto più fatica di quanto ci si aspettasse, cambia quindi la tattica. L’esperto Pol Espargaro, che ritrova KTM e tutta la squadra, ed un volto nuovo, Augusto Fernandez. “Primo giorno di 2023 e ho visto sorrisi ovunque” ha sottolineato Poncharal con soddisfazione. “Vedere Pol danzare in moto e sentirlo dire ‘Mi piace tanto’ è stato incredibile! È stato lo spirito di tutta la giornata. Ma ci ha colpito molto anche Augusto per come ha gestito la prima giornata in MotoGP, con tante cose nuove. Ha ascoltato, per poi progredire un po’ alla volta, e ha girato a meno di due secondi dal miglior tempo! Un primo giorno di scuola da 10.”

Foto: GASGAS Motorcycles/Polarity Photo