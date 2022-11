MotoGP, Test Valencia: Bastianini, esordio in rosso con caduta

Si chiude la giornata di test a Valencia, con una prima occhiata alla prossima stagione mondiale. Novità tecniche sulle MotoGP, piloti al cambio di squadra e moto, primo contatto tra i “grandi” per l’unico rookie del 2023, il campione Moto2 Augusto Fernandez. Il martedì si chiude coi marchi italiani al comando: Ducati, Aprilia, Ducati, due Aprilia e Ducati occupano la top 6. In casa Honda, Marc Marquez parla chiaramente e non in positivo… Non mancano tante prove di partenza, i piloti si preparano9 al maggior numero di gare in programma per il prossimo anno. Vediamo intanto com’è finita al Circuit Ricardo Tormo di Valencia.

Il pomeriggio

Duo Aprilia factory protagonista al mattino, il resoconto. Aleix Espargaro ha chiuso la sua giornata di test poco dopo l’inizio del turno pomeridiano. Il #41 di Aprilia ha provato un nuovo forcellone e svolto tanti tentativi di partenza in ottica 2023. Novità motore e carena per le Ducati: al mattino prove aerodinamiche con Zarco e Martin, nel pomeriggio primo contatto anche per Bagnaia. Ad un’ora dalla fine c’è la prima caduta ‘in rosso’ di Bastianini, scivolato alla curva Nieto senza conseguenze. In casa Gresini, Di Giannantonio è decisamente soddisfatto dopo la prima prova con la GP22, cauto ma contento poi Alex Marquez al primo contatto con la Desmosedici.

In Honda, tante prove in ottica 2023, anche con i due nuovi arrivati Mir e Rins. Telaio, aerodinamica… Oltre alle sospensioni per Nakagami ed alla posizione della sella per Rins. “Risultati non così positivi come ci saremmo aspettati” ha ammesso Alberto Puig a motogp.com nella mezz’ora finale. Marc Marquez parla ancora più chiaramente: “Con questa moto non si può lottare per il titolo.” Quartararo s’è visto con la nuova carena ed il codone “stegosauro”, oltre a svolgere prove comparative con la M1 2022, mentre la maggiore novità per Morbidelli è il nuovo telaio. Varie prove di aerodinamica in casa KTM, a referto anche qualche problema col parafango sia per Miller che per Binder, prontamente risolto. Attenti al box tutt’e due i collaudatori, ovvero Mika Kallio e Dani Pedrosa.

Classifica MotoGP finale

Foto: motogp.com