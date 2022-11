MotoGP, Test Valencia: quante novità al mattino, Yamaha ‘stegosauro’

L’intensa stagione 2022 s’è conclusa solo domenica, ma è già tempo di guardare alla nuova stagione. I piloti MotoGP sono tornati tutti in pista a Valencia con svariate novità, sia a livello tecnico che per quanto riguarda i piloti e le squadre. La mattinata di prove ufficiali al Circuit Ricardo Tormo vede in vetta il duo ufficiale Aprilia, con Maverick Viñales a precedere Aleix Espargaro. Ma vediamo le prime novità di questa giornata.

Nuovi team

Tra le maggiori novità chiaramente ci sono i cambi di squadra. Tranne Enea Bastianini, già totalmente in rosso, sono tanti i piloti con tuta e livrea nera tranne per la grafica dei numeri e qualche linea colorata. Jack Miller è approdato in KTM Factory, Alex Marquez è in Gresini-Ducati, Miguel Oliveira e Raul Fernandez debuttano con RNF Aprilia. Non manca il sorriso del neo campione Moto2 Augusto Fernandez, unico debuttante MotoGP 2023 ed alla prima uscita con la KTM di GasGas Tech3 accanto a Pol Espargaro. Alex Rins e Joan Mir poi sono le new entry in Honda, il primo con LCR ed il secondo nel team ufficiale. Non solo piloti: Pupilin passa in KTM con Miller, stesso percorso anche per Giribuola, ora ex capotecnico di Bastianini. Nuovi colori anche per Gino Borsoi, che dopo 17 anni con Aspar Team diventa il team manager di Pramac Ducati al posto di Calabresi. Michele Pirro infine è l’unico collaudatore in azione oggi.

Novità MotoGP 2023

Ben sette moto nel box Yamaha, si proverà un nuovo motore, un nuovo telaio ed un nuovo pacchetto aerodinamico. In quest’ultimo caso, riecco anche le alette ‘stegosauro’ provate da Cal Crutchlow nel corso del GP a Valencia. Tanto lavoro quindi per venire incontro alle richieste di Fabio Quartararo in ottica 2023. Aggiornamenti anche in casa Honda: Marc Marquez, dopo i primi giri con la moto 2022, ha provato la nuova versione con un telaio differente, scarichi allungati e novità a livello di carenatura. Doppie prove anche per i nuovi arrivati Mir e Rins, si rivede il telaio KALEX. Il #93 l’ha detto chiaramente che HRC deve fare due passi avanti per tornare competitiva per il prossimo anno. Prove anche in casa Ducati, ad esempio una nuova carena Johann Zarco, mentre Pecco Bagnaia si fa vedere presto con la versione 2023 (provvisoria) della Rossa. A referto un problema tecnico per Marco Bezzecchi, che in mattinata si è fermato alla curva Aspar. Prove di ciclistica poi per i ragazzi Aprilia, in KTM anche Espargaro sta provando il nuovo telaio con cui Binder ha disputato l’ultimo GP. Oltre a questo, si vedono sulle RC16 anche un nuovo codone ed un nuovo scarico.

Classifica MotoGP alle 13:30

Foto: motogp.com