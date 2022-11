MotoGP, Test Valencia: Honda deve convincere Marc Marquez

Marc Marquez ha chiuso la stagione MotoGP con una caduta, dopo aver perso l’avantreno della sua Honda nella prima parte del GP di Valencia. Un risultato deludente dopo la partenza dalla prima fila, un ulteriore motivo per fare pressing sui vertici della Casa dell’Ala dorata in vista del lavoro invernale. Non appena è ritornato dallo stop post operatorio, dal Giappone sono arrivati diversi aggiornamenti per il campione catalano, che hanno soddisfatto solo in parte le sue richieste. Il 2023 sarà un anno decisivo non solo per ribaltare il periodo buio di HRC, ma anche per Marc, che dovrà decidere quale strada futura intraprendere.

Marc Marquez tra delusione e fiducia

Non si sente favorito per la prossima stagione MotoGP, almeno fino a quando non avrà tra le mani un prototipo che risponde perfettamente alle sue esigenze. “Non ho vinto nessuna gara quest’anno e ho fatto un podio. Da parte mia darò il 100% per essere in quel gruppo di piloti per il titolo, ma non dipende solo da me. C’è anche il fattore moto se vogliamo lottare per il campionato“, ha detto Marc Marquez nell’ultima domenica del Motomondiale. Ha chiesto due passi avanti al suo costruttore, nei prossimi test invernali si attende le prime risposte tecniche per mettersi al passo con Ducati e gli altri competitor. “Mi fido pienamente della Honda… Entrambi dipendiamo l’uno dall’altro, dobbiamo aiutarci a vicenda. Da parte mia farò di tutto per fare quel piccolo passo e sono sicuro che la Honda sta lavorando e reagendo“.

Test MotoGP in casa Honda

Nel primo test MotoGP 2023 a Valencia la prima grande novità è la nuova line-up piloti formata da Marc Marquez e il neo arrivato Joan Mir. In pista una Honda RC-V con diversi aggiornamenti che necessitano di feedback. “Stiamo testando tutto quello che ci hanno portato, è un prototipo con tante modifiche. Abbiamo portato due moto diverse. C’erano cose che funzionano e altre meno. In questo momento è difficile sapere se siamo migliorati poco, molto o per niente“, ha spiegato Alberto Puig a Dazn. “Dobbiamo migliorare in tutto. In potenza, frenata, entrata di curva. Quando sei dietro sai cosa devi migliorare, ma quando sei così indietro bisogna migliorare tutto“.

Joan Mir new entry in HRC

Ducati sembra difficile da raggiungere in tempi brevi, anche se il nome del brand iridato non compare mai nelle parole del team manager. “Non so come stanno gli altri, so che noi non stiamo bene. Dobbiamo migliorare la nostra moto“. L’arrivo di un campione come Joan Mir può essere di grande aiuto al team Repsol Honda, anche se dovrà prima concludere una fase di adattamento più o meno lunga. “Non conosce la moto e per lui è tutto più complicato. Marc è già al punto di migliorare perché conosce la moto. Saranno interessanti le considerazioni di Joan perché è stato con un altro marchio. Per il 2023 gli chiederemo di andare il più forte possibile“.