MotoGP, Marc Marquez preme su Honda: “Servono due passi avanti”

Marc Marquez ha ancora fame di titoli mondiali, ancora di più adesso che le sue condizioni fisiche stanno migliorando. Dopo quattro interventi al braccio destro in due anni il desiderio di ritornare al vertice della MotoGP è palpabile, come dimostrano la pole position di Motegi e il podio di Phillip Island. Risultati che nessun compagno di marca è riuscito a pareggiare in sua assenza, alle prese con una Honda RC-V difficile da domare. A Valencia è già tempo di guardare al futuro e farlo in modo deciso, perché nella conferenza stampa del giovedì batte i pugni sul tavolo nei confronti del suo costruttore.

La ripresa di Marc Marquez

Nell’ultimo anno ha persino cambiato residenza, trasferendosi da Cervera a Madrid per seguire la riabilitazione e accelerare i tempi del recupero. Ma pretende che HRC faccia altrettanto o anche più, perché il ritardo tecnico da Ducati è piuttosto consistente. Le cose non sono andate come previsto in Malesia per tutto il weekend e la RC213V è stata particolarmente danneggiata dal caldo tropicale, pur chiudendo con un soddisfacente 7° posto. All’indomani dell’ultimo round asiatico è ritornato in Spagna dove ha svolto anche un allenamento con la moto da cross, per la prima volta da febbraio. “Mi serve ancora un po’ di tempo perché il motocross è molto aggressivo, ma se continuiamo a lavorare così posso sentirmi sempre meglio durante l’inverno“.

Suona la sveglia in casa Honda

Per la prossima stagione MotoGP serviranno diversi step, personali e collettivi. “Non siamo ancora ad un livello per puntare al Mondiale. Puoi combattere nel tour asiatico e questo weekend, ma per il titolo devo fare un passo avanti quest’inverno e la Honda ne deve fare due. Devo dare il cento percento da parte mia e poi la Honda deve fare il salto di qualità per poter lottare alla pari con i miei rivali”, ha aggiunto Marc Marquez. Martedì ci sarà il primo test della preseason 2023, ancora non sa che materiale avrà a disposizione.

Nel venerdì di prove libere prosegue il lavoro sul nuovo pacchetto aerodinamico in stile Ducati, in questo momento un punto di riferimento da cui non si può prescindere. “Ancora non so esattamente cosa portano. Non ne abbiamo parlato, preferisco aspettare per scoprirlo domenica pomeriggio… Valencia è una buona pista per noi e voglio concentrarmi prima su questo Gran Premio“.

Un consiglio per Pecco Bagnaia

In questo fine settimana sarà spettatore della corsa allo scettro MotoGP tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Con il pilota della Ducati decisamente in vantaggio con 23 punti in più sul diretto avversario della Yamaha. “La seconda parte di stagione di Pecco è stata incredibile, proprio come l’anno scorso… La Ducati è migliore della Yamaha, ma entrambe meritano questo titolo. Pecco ha una moto davvero veloce e può anche sopravvivere a una gara nel gruppo. Hanno un motore incredibile, il più veloce della classe regina. Sono forti anche sui freni, soprattutto quando si tratta di stabilità. La velocità in curva della Ducati, invece, è più lenta di quella della Honda“. Se fosse al posto di Bagnaia come si comporterebbe? “Penserei a finire la gara e basta, è il modo migliore per vincere il campionato. Ha già rischiato in Malesia e qui il risultato non conta“.