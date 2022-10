Pecco Bagnaia si aggiudica la settima vittoria stagionale, mettendosi alle spalle Enea Bastianini e Fabio Quartararo. 4° Marco Bezzecchi davanti ad Alex Rins e Jack Miller. 7° Marc Marquez, 10° Aleix Espargarò. “Ho dato il massimo, ho guidato bene, è stata una delle più belle gare della stagione per me. Arriviamo a Valencia con il campionato che è ancora aperto“, ha commentato Quartararo.

09:52 – Pecco Bagnaia: “Ho fatto la partenza migliore della mia vita. stare dietro a Jorge costringeva ad abbassare il passo per non stressare la gomma. Purtroppo è caduto, abbiamo fatto un’ottima gara“

09:50 – Enea Bastianini: “Ho provato a superarlo in ogni modo, ma non avevo abbastanza trazione per farlo. Tutti insieme abbiamo fatto una bellissima gara, adesso ci prepariamo all’ultima gara del campionato e con Gresini“.

La nuova classifica del Mondiale MotoGP

GP delle Malesia giro per giro

-2 giri: Bagnaia ha un vantaggio di tre decimi su Bastianini, Quartararo resta a 1,9″ dal leader. Caduta di Joan Mir.

-4 giri: Quartararo semina Bezzecchi, il gap da Bastianini è di un secondo e mezzo.

-5 giri: Quartararo fa il suo dovere e si avvicina al duo di testa che hanno un gap di 2 secondi. Bezzecchi gli sta dietro a sei decimi. Se dovesse finire così Bastianini e Aleix Espargarò sarebbero a pari punti in classifica a quota 211.

-6 giri: La top-10: Bagnaia, Bastianini, Quartararo, Bezzecchi, Rins, Marquez, Mir, Binder, Miller e Zarco.

-7 giri: Volti tesi ai box Ducati per la sfida troppo ravvicinata tra Bagnaia e Bastianini… 11° Aleix Espargarò.

-9 giri: Dal team Gresini ricordano a Bastianini di avere alle spalle Bagnaia… E’ la prima volta che si invita il romagnolo al gioco di squadra… Bezzecchi a mezzo secondo da Quartararo, i due sono in lotta per il terzo gradino del podio.

-10 giri: Bagnaia e Bastianini si involano in solitaria ed Enea passa al comando. Caduta di Binder e Di Giannantonio.

-11 giri: La top-10: Bagnaia, Bastianini, Quartararo, Bezzecchi, Mir, Marquez, Rins, Binder, Miller, Oliveira.

-12 giri: Bezzecchi si avvicina a Quartararo e potrebbe fare un bel favore all’amico Bagnaia… Tra Bagnaia e Bastianini circa mezzo secondo di gap. Aleix Espargarò soffre nelle retrovie e rischia di perdere la terza piazza in classifica finale. 15° Morbidelli che ha scontato i due Long Lap Penalty.

-14 giri: Caduta di Jorge Martin! La nuova top-5: Bagnaia, Bastianini, Quartararo, Marquez, Bezzecchi.

-15 giri: Jorge Martin incrementa il suo vantaggio che lievita a 1,2″. Se Fabio dovesse finire 4° a Bagnaia servirebbe una vittoria per aggiudicarsi il titolo iridato qui in Malesia.

-16 giri: Va largo Marc Marquez e Fabio Quartararo ne approfitta per guadagnare una posizione e mettendosi 4°. Bezzecchi risale in ottava piazza, seguito da Brad Binder e Franco Morbidelli. Caduta di Nagashima, sostituto di Nakagami in LCR Honda.

-18 giri: Tre ducatisti davanti, alle spalle Marc Marquez, ma avanza Fabio Quartararo costretto a spingere sul gas se vuole continuare a difendere il titolo MotoGP. Bezzecchi 10°. Martin scava un gap di sette decimi su Bagnaia.

-19 giri: La top-10: Martin, Bagnaia, Bastianini, Marquez, Quartararo, Mir, Morbidelli, Rins, Binder, Aleix Espargarò. Alex Marquez e Franco Morbidelli devono scontare i Long Lap Penalty. Luca Marini deve ritornare ai box per un problema all’abbassatore.

-20 giri: Grande partenza di Pecco Bagnaia che risale dalla nona alla seconda piazza tra Martin e Bastianini, 4° Marquez, 6° Quartararo, 11ç Aleix Espargarò.

Il pre-gara della Malesia

08:59 – Inizia il giro di ricognizione… Tutto pronto per il GP della Malesia, 20 giri da vivere tutti di un fiato…

08:58 – Alex Rins, dopo il podio in Australia, proverà a ripetere l’impresa partendo dalla quinta piazza. Ma sa che sarà un Gran Premio davvero speciale. “È un po’ un pasticcio in avanti. Abbiamo Martin in pole, cercherà sicuramente di dimostrare di meritare un posto nella squadra ufficiale. Poi alle spalle Bastianini, che ha preso il posto in Ducati e lotta sempre con Martin. I piloti della Mooney VR46 cercheranno probabilmente di aiutare Bagnaia“.

08:55 – Alta tensione nel box Ducati per questa gara che potrebbe rivelarsi storica. Leggi QUI il nostro articolo.

08:52 – Gara da incoronare per Marco Bezzecchi e Luca Marini, rispettivamente in quarta e sesta piazza. Entrambi hanno adottato la media all’anteriore e la morbida al posteriore. Il fratello di Valentino Rossi alla ricerca del suo primo podio in classe MotoGP.

08:50 – Nella giornata di ieri Paolo Simoncelli, seguito dal suo team, si è incamminato verso la curva 11, dove undici anni fa è volato via Marco Simoncelli. Il papà confessa a ‘La Gazzetta dello Sport’: “So che a molti non piace ma io rivedo in Marquez la stessa voglia del mio Marco, la stessa indole per alcuni aspetti. Magari molti non saranno d’accordo ma noto la stessa attitudine a non accontentarsi“.

08:48 – Aleix Espargarò accusa 27 punti di differenza dal leader Pecco Bagnaia. Antonio Jimenez, il capotecnico: “Deve attaccare con la testa, stare attento alle gomme, gli ultimi cinque o sei giri saranno critici. Faremo in modo che tutto si decida a Valencia“.

08:45 – Un minuto di raccoglimento per il boss della Red Bull, Dietrich Mateschitz, deceduto dopo una lunga lotta contro un cancro. La MotoGP e tutto il motorsport devono tanto all’imprenditore austriaco.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP a Sepang

Il campionato del mondo di MotoGP volge al penultimo round sul circuito di Sepang, nel giorno in cui si ricorda la scomparsa di Marco Simoncelli (23 ottobre 2011). Saranno 20 giri cruciali per decidere il destino del Mondiale, con Pecco Bagnaia nuovo leader di classifica dopo l’ultima tappa di Phillip Island. Non avrà strada in discesa nel GP della Malesia, con una partenza dal nono posto che potrebbe comportare molti rischi nel tentativo di rimonta.

Non è andata certamente meglio a Fabio Quartararo, campione in carica della Yamaha, che si è visto spodestare dal ruolo di leader. Durante la FP4 ha rimediato una caduta che gli ha provocato una frattura al dito medio della mano sinistra, ma nulla da potergli impedire di salire sulla sua Yamaha M1. Occuperà la 12esima piazza in griglia ed è chiamato ad una rimonta difficile, o quantomeno a finire davanti al rivale della Ducati per limare i 14 punti di svantaggio. Aleix Espargarò, invece, scatterà dalla decima posizione, ma i continui problemi tecnici dell’Aprilia RS-GP22 sembrano ormai escluderlo dalla corsa iridata.

In prima fila troviamo le due Ducati di Jorge Martin, un autentico “Martinator” sul giro secco, ma ora serve confermarsi anche in gara. Il madrileno del team Pramac Racing ha siglato il nuovo record del circuito in 01’57.790, distaccando di quattro decimi il secondo in griglia, Enea Bastianini, che ha messo nel mirino il 3° posto in classifica finale. A chiudere la prima fila ci pensa Marc Marquez, reduce dal podio di Phillip Island. Tra Ducati e il campione della Honda c’è stato un breve botta e risposta in merito alle scie, ma solo un cambio di regolamento potrà mettere fine a questa lunga diatriba.