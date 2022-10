MotoGP 2022: la nuova classifica dopo la gara in Malesia

Pecco Bagnaia vince la settima gara stagionale nel GP della Malesia e si invola verso il titolo MotoGP. La caduta del poleman Jorge Martin ha reso tutto più facile al pilota piemontese del team Ducati factory, che ha dovuto però vedersela con il solito Enea Bastianini. Il pilota Gresini non ha fatto sconti, ma nella seconda parte di gara ha dovuto cedere la testa del comando per mancanza di trazione. Alle loro spalle Fabio Quartararo, terzo al traguardo, che tiene in vita il campionato, ma dovrà sperare in un miracolo. In caso di vittoria di Quartararo, a Bagnaia basterà chiudere 14° in Spagna.

Il nome del nuovo campione del mondo di MotoGP verrà deciso a Valencia fra due settimane. Bagnaia sale a 258 punti con un vantaggio di 23 punti in classifica su Quartararo. A Pecco basterà guadagnare altri due punti sul francese a Valencia per diventare campione del mondo, 13 anni dopo Valentino Rossi. In caso di vittoria di Quartararo, a Bagnaia basterà chiudere 14° in Spagna. Pari punti per Bastianini e il maggiore dei fratelli Espargarò che si giocano il terzo posto finale a Valencia: in ballo un bel gruzzolo di soldi.

Classifica Piloti MotoGP 2022

Pecco Bagnaia 258 punti

2. Fabio Quartararo 235

3. Enea Bastianini 211

4. Aleix Espargaró 211

5. Jack Miller 189

6. Brad Binder 168

7. Johann Zarco 166

8. Alex Rins 148

9. Miguel Oliveira 138

10. Jorge Martin 136

11. Maverick Viñales 122

12. Marc Marquez 113

13. Luca Marini 111

14. Marco Bezzecchi 106

15. Joan Mir 77

Campionato Costruttori

1. Ducati 432 punti (vincitore del titolo)

2. Aprilia 248

3. Yamaha 243

4. KTM 220

5. Suzuki 174

6. Honda 153

Coppa del Mondo a squadre

1. Ducati Lenovo Team 447 punti (vincitore del titolo). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171a 10a LCR Honda 96a 11a WithU Yamaha RNF 37a 12a Tech3 KTM Factory 20a