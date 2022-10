MotoGP Sepang: Bagnaia regola Bastianini, resiste Quartararo 3°

Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, il duello iridato andrà avanti fino all’ultimo GP a Valencia. Non basta il trionfo dell’alfiere Ducati, che deve sudare contro il futuro compagno di box Enea Bastianini. Alla fine lo regola, ma il campione in carica fa di nuovo gli straordinari e impedisce la festa mondiale. Quartararo risale e chiude con un eroico 3° posto: ora è a -23, nessuna festa per Bagnaia che deve attendere l’appuntamento al Ricardo Tormo. Aleix Espargaro in difficoltà è ora fuori dai giochi, non manca anche un contatto finale con Morbidelli che finisce nel mirino della Direzione Gara. Ecco com’è andato il round malese, il penultimo della stagione MotoGP 2022.

GP Malesia, si parte

Pecco Bagnaia 9°, Aleix Espargaro 10°, Fabio Quartararo 12° e con una lesione ad un dito della mano sinistra. A Sepang si chiudono i conti o la questione mondiale si risolverà a Valencia? È un penultimo GP ad alta tensione, al via sotto un cielo nuvoloso ma su pista asciutta: stessa scelta di gomme per tutti, ovvero media-soft slick. Super scatto di Martin, non è davvero da meno Bagnaia subito in 2^ posizione! Inizia bene anche Quartararo, che guadagna immediatamente sei posizioni e si porta dietro al compagno di box Morbidelli che, con una sanzione da scontare, lascia subito strada. Finisce dopo appena un giro la gara di Marini, vittima di guai meccanici ed al suo primo ritiro in MotoGP, mentre Aleix Espargaro in difficoltà scende ai margini della zona punti. Pronto ritiro anche per Tetsuta Nagashima, nel suo caso una caduta alla curva 9.

Ducati vs Quartararo

Tris Ducati al comando composto da Martin, Bagnaia e Bastianini, con Quartararo risalito in P4 dopo aver passato Marquez, anche se dopo pochi giri accusa già un divario di quasi tre secondi. Ma non bisogna attendere molto per il colpo di scena: Martin, leader con un margine di due secondi, è a terra a 14 giri dalla fine! Bagnaia passa al comando con Bastianini sempre negli scarichi e Quartararo più staccato in P3. Il campione in carica deve però guardarsi le spalle, c’è il pericolo Bezzecchi 4° ed in recupero… Ma ‘Bestia’ attacca, a 10 giri dalla fine è davanti! A referto le cadute di Darryn Binder e Di Giannantonio, anche Marc Marquez è in difficoltà in questo GP. Davanti si procede a coppie: Bagnaia torna davanti, Quartararo sta facendo di tutto per non dare occasioni a Bezzecchi. Anzi, riesce addirittura a staccarlo e tenta la rimonta sul duo in rosso al comando… Ma non ce la fa, oggi il 3° posto era il massimo possibile, ma sufficiente per tenere aperta la battaglia. A referto un incidente negli ultimi giri per Joan Mir, che riparte e completa comunque la corsa, anche se fuori dai punti.

Trionfo Bagnaia, la classifica

Classifica iridata

Foto: Valter Magatti