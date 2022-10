Fabio Quartararo, ora anche una lesione: l’impresa è ancora più dura

Qualifica tutt’altro che semplice per Fabio Quartararo. Stavolta non si tratta solo delle sue difficoltà in sella alla M1, ma c’è anche un bel problema fisico. L’incidente avvenuto nelle FP4 infatti l’ha lasciato con la mano sinistra piuttosto dolorante: il campione MotoGP in carica ha stretto i denti in qualifica, chiudendo 12° (il peggior risultato del 2022), per poi farsi visitare al Centro Medico. Il risultato è una tegola in più: una contusione ed una piccola frattura al terzo dito della mano. “Non ha bisogno di tutte le dita per essere veloce” ha sdrammatizzato Yamaha via social. Non è la condizione migliore per ostacolare il leader Bagnaia… Ma l’obiettivo è chiaro: “Dimenticare tutto per domani, è il massimo che posso fare!”

“Un’occasione persa”

La delusione maggiore per Fabio Quartararo è per il piazzamento finale, ovvero l’ultima posizione possibile in Q2, dietro sia a Bagnaia che ad Espargaro. “Più della frattura, il problema è che abbiamo concluso male” ha dichiarato il campione in carica a motogp.com a fine giornata. “Eravamo tanto lenti, la strategia di uscire molto tardi poi è stata strana. Abbiamo perso un’opportunità.” Non nasconde un po’ di amarezza per il finale ben diverso dalle aspettative. “Era una brutta giornata per Aleix, stesso discorso per Pecco. Noi avremmo dovuto sfruttare l’occasione, ma non ci siamo riusciti e dobbiamo capire perché. Sul ritmo andiamo bene, sul time attack invece…”

Quartararo minimizza

La Q2 non è stata il turno perfetto per il difensore del titolo MotoGP 2021. Non solo i dolori al dito della mano sinistra, anche un grosso rischio che ha praticamente vanificato un buon tentativo. Ma è solo la summa di problemi già rilevati in precedenza. “Già al mattino non mi sentivo così bene nel time attack” ha ammesso il #20 di casa Yamaha. Poi c’è stato l’incidente, ma non è questo ad aver condizionato la sua qualifica. “C’era qualcosa di strano. Nel secondo run non era così male, ma mancava sempre qualcosa.” Alla fine è 12° in griglia, il peggior risultato dell’anno in qualifica. Magari però è una ‘spinta’: l’anno scorso in Emilia Romagna, partendo dal 15° posto (l’allora peggior risultato 2021), ha chiuso 4° e vinto il titolo… Riguardo la lesione, non lo vede come un grave impedimento per la gara. “Alla fine è stato un piccolo problema rispetto a tutto quello che è successo oggi in qualifica.”

Un ‘aiuto’ da Morbidelli?

Quartararo osserva con molto interesse il risultato in qualifica del compagno di box Franco Morbidelli. Q2 ottenuta direttamente già nelle FP3 per poi chiudere 7°. Domani dovrà scontare una doppia Long Lap Penalty per aver ostacolato Bagnaia, Marquez e poco prima anche Quartararo durante le libere, ma è un segnale importante. “Sono contento, ha fatto un bel passo avanti” è il commento del campione francese. “Spero continui, può aiutarci in futuro, oltre al fatto che sarà utile spingerci l’un l’altro. Peccato che stavolta debba scontare una sanzione… Ma analizzerò i suoi dati e vedrò cosa non ha funzionato.” Un piccolo aiuto può arrivare anche da qui, in vista di una gara tutt’altro che semplice.

