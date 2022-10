Superbike Argentina: Toprak attack, Bautista ad un soffio

Con la Superpole in vista (appuntamento alle 17:10 italiane), i protagonisti del Mondiale Superbike hanno affrontato la conclusiva sessione di prove libere presso il circuito San Juan Villicum. Nella mezz’ora di attività disputatasi con basse temperature (di poco superiori ai 10°) e condizioni della pista lungi dal definirsi ottimali, proprio nel finale Toprak Razgatlioglu si è riconfermato il riferimento in Argentina, ma per soli 3 centesimi su Alvaro Bautista.

Toprak Razgatlioglu ancora al top

Veloce (il più veloce) ieri nella graduatoria riepilogativa dei tempi, il Campione del Mondo Superbike in carica si è nuovamente riappropriato del comando delle operazioni, con annesso nuovo record della pista in 1’37″216, anticipato nel medesimo run da due tornate sullo stesso livello (1’37″217 e 1’37″222). Un gran bel viaggiare per il funambolico motociclista turco, miglioratosi di continuo in un turno vissuto in costante e progressiva ascesa.

Alvaro Bautista ad un soffio

In casa Aruba Ducati proseguono le difficoltà per quanto concerne Michael Ruben Rinaldi (8°), non per il capo-classifica Alvaro Bautista. Archiviato un venerdì argentino con qualche grattacapo, ben presto nelle FP3 si è issato in cima al monitor dei tempi, portando a termine la sessione in qualità di più diretto inseguitore di Razgatlioglu. Con l’1’37″246 paga soli 30 millesimi, ma soprattutto nelle svariate uscite ha mantenuto una buona costanza di rendimento sul passo con la propria V4 R.

Jonathan Rea quinto verso la Superpole Superbike

Con la top-10 racchiusa in meno di 1″ c’è spazio per un Alex Lowes positivo terzo a precedere Iker Lecuona, in netta risalita con la Honda CBR 1000RR-R HRC velocissima sui lunghi rettifili di Villicum. Di passo riferimento del venerdì, Jonathan Rea chiude le FP3 al quinto posto a 0″404 dalla vetta, viaggiando di fatto con il medesimo treno di pneumatico. Sesto con escursione fuori pista Loris Baz con la prima BMW a precedere il trio italiano formato da Bassani, Rinaldi e Locatelli, completa la top-10 Scott Redding.