LIVE MotoGP Malesia 2022: diretta Qualifiche in tempo reale, Bagnaia nel Q2

09:40 – Si ritorna ai box per montare le ultime gomme morbide nuove.

09:37 – La classifica provvisoria del Q2: Martin, Bastianini, Marini, Vinales, Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli, Espargarò. 12° Quartararo.

09:34 – 1’58″6 per Enea Bastianini che si piazza al comando, ma presto i tempi si abbasseranno sensibilmente. Infatti Jorge Martin arriva a 1’58″021 che è già un tempo incredibile.

09:30 – Pecco Bagnaia inizierà con la soft usata nel Q1 prima della bandiera gialla. Si pensa che possa togliere uno o due decimi di performance. Ma nella canna del suo fucile ha ancora una soft nuova per l’ultimo time attack.

Pecco Bagnaia passa al Q2

09:23 – Passano al Q2 Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Partiranno dalla quinta fila Jack Miller, Cal Crutchlow e Fabio Di Giannantonio. In sesta fila Pol Espargarò, Johann Zarco e Miguel Oliveira.

09:21 – Jack Miller finisce a terra.

09:19 – Miller sbaglia e lascia il ruolo di capofila a Marc Marquez. Caduta di Alex Marquez, sbaglia anche Marc Marquez. Bandiera gialla… Per Pecco il passaggio al Q2 sembra quasi fatto!

09:16 – Pecco di nuovo in pista con la seconda gomma soft nuova. Ducati ha preferito non rischiare il mancato passaggio al Q2. Molti piloti sulla scia di Jack Miller…

09:14 – Pecco rientra ai box: monterà la seconda gomma soft nuova per tentare un altro attacco al tempo? Momenti di tensione nella scatola Ducati.

09:11 – 1’58″645 e Bagnaia si piazza provvisoriamente al comando, ma bisognerà abbassare il tempo. Caduta di Darryn Binder alla curva 3 e di Remy Gardner alla 8. 2° Jack Miller con un gap di quattro decimi.

09:07 – Pecco Bagnaia ha ben sei piloti alle sue spalle…! Per il leader del campionato è una situazione rischiosa.

09:05 – Nuvole in arrivo sul cielo di Sepang, ma la pioggia dovrebbe risparmiare il doppio turno di qualifiche MotoGP. Bagnaia subito in pista, ma dietro di lui ci sono le Honda ufficiali pronte a sfruttare la sua scia…

L’ultima sessione di prove in Malesia

09:00 – Tra cinque minuti la MotoGP sarà in pista per la prima manche delle qualifiche. Quartararo ha dimostrato concentrazione e velocità sin dalla FP1, il campione francese sa di non potersi concedere nessun errore. Nella caduta rimediata nella FP4 il pilota Yamaha ha rimediato una botta alla mano sinistra, nulla di particolarmente preoccupante. Per Bagnaia sarà un Q1 ad alta tensione, serve una grande prova di maturità soprattutto a livello mentale. Le condizioni della pista non sono ottimali a livello di grip, ma vale per tutti…

08:56 – Ultimi istanti di FP4 a Sepang. Bezzecchi conclude al comando in 1’59″925 seguito da Bastianini e Martin in un fazzoletto di 96 millesimi. 4° crono di Rins che precede Bagnaia, Morbidelli, Quartararo, Oliveira, Miller e Mir. 13° Aleix Espargarò, 15° Marc Marquez.

08:50 – Caduta di Marc Marquez alla curva 15, ma nessuna conseguenza per il fuoriclasse della MotoGP.

08:46 – Pecco Bagnaia sale in quarta posizione davanti alle Yamaha di Quartararo e Morbidelli. 14° Marc Marquez che accusa qualche problema di troppo con la Honda.

08:42 – Bezzecchi al comando provvisorio delle FP4 in 1’59″925 seguito da Bastianini e Martin. 4° Morbidelli davanti a Quartararo. Il pilota italobrasiliano della Yamaha ha conquistato l’accesso diretto al Q2 e dovrà dare la scia al collega di box nel corso delle qualifiche. Bagnaia ha avviato un long run con gomma morbida usata in vista della gara.

08:38 – In corso le FP4 della classe MotoGP. Diverse le cadute in queste prime fasi, finiscono a terra Jorge Martin e Pol Espargarò. Al comando c’è Enea Bastianini in 1’59″9, seguito da Marco Bezzecchi e Jorge Martin raccolti in 25 millesimi. 4° Fabio Quartararo davanti a Miguel Oliveira e alle Suzuki di Mir e Rins. Cade anche Quartararo alla curva 8, Bagnaia 17° con gomma molto usata.

08:36 – Pecco Bagnaia ha tre gomme soft a disposizione per le qualifiche. Adotterà la strategia di un tentativo nel Q1, due tentativi nel Q2. Ma se il crono del Q1 non sarà sufficiente per accedere alla seconda sessione di Qualifiche, il torinese monterà subito la seconda gomma morbida. La priorità assoluta è passare al Q2.

08:33 – Tempo stabile in questo momento sul circuito di Sepang. Ma è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione.

08:30 – Per Marc Marquez sarà difficile ripetere l’impresa australiana, quando ha chiuso sul secondo gradino del podio. A Sepang la sua RC-V fa emergere tutti i problemi di natura tecnica. “Quando devi frenare forte la moto in posizione inclinata ho molta difficoltà. In questo weekend stiamo lavorando in modo diverso. Non ho potuto provare venerdì, quindi dovrò farlo sabato. Se devo sacrificare un piazzamento per questo lo farò“.

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Sarà una sessione di qualifiche MotoGP al cardiopalma per Ducati, Pecco Bagnaia e tutti i tifosi del Motomondiale. Il neo leader di classifica è caduta alla curva 7 durante un tentativo di time attack nelle FP3 ed è rimasto fuori dalla top-10. Sarà una Q1 da vivere con il fiato sospeso dove dovrà vedersela con nomi eccellenti come Marc Marquez, Brad Binder, Miguel Oliveira. Ma forse la concorrenza più serrata arriverà proprio dai colleghi di marca Johann Zarco e Jack Miller.

Nella classifica combinata FP1-2-3 il miglior crono porta la firma di Jorge Martin in 1’58″583, seguito da Marco Bezzecchi, reduce dal quarto posto a Phillip Island. Nei primi dieci anche l’altro pilota del team VR46, Luca Marini, le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò, le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. In top-10 anche Enea Bastianini che punta al terzo posto in classifica finale per guadagnare importanti bonus economici. Piccole scaramucce nelle FP3 con Morbidelli che ha rallentato Bagnaia e Marquez nel tentativo di time attack.

Le qualifiche MotoGP in Malesia prenderanno il via alle 09:05 (ora italiana), la gara domenicale scatterà alle 09:00. Nel weekend di Sepang i piloti dovranno fare i conti con le alte temperature dell’asfalto che superano i 50°C, con le temperature dell’aria che si attestano sui 34°C.