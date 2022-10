MotoGP Sepang: Martin missile in pole, Bagnaia cade ed è 9°

Jorge Martin abbassa di oltre mezzo secondo il record assoluto del 2019. È lui l’autore della penultima pole position di questa intensa stagione 2022, con Enea Bastianini 2° e Marc Marquez che fa gli straordinari, portando la RC-V in prima fila. La lotta per il titolo è un po’ più indietro: Pecco Bagnaia cade ancora, ma scatterà comunque davanti ad Aleix Espargaro (anche lui a terra) e soprattutto a Fabio Quartararo. La situazione si complica in particolare per l’alfiere Yamaha e campione in carica… Tempi e cronaca delle qualifiche, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: il leader va avanti

Tanti nomi inattesi in questa prima sessione di qualifiche a Sepang. Su tutti il neo leader MotoGP Pecco Bagnaia, ma anche il compagno di box Jack Miller, Marc Marquez, Johann Zarco… A cui aggiungere tutte le KTM, le altre Honda, il duo RNF Yamaha e Di Giannantonio. Un lungo trenino dietro dietro alle Ducati rosse, alla ricerca del miglior tempo possibile. Non mancano però svariati incidenti: Darryn Binder, Remy Gardner (il secondo di giornata), Alex Marquez, infine un brutto highside per Jack Miller alla curva 2. Non può più migliorarsi e Marc Marquez gli gioca lo scherzetto, prendendosi la P2 dietro a Pecco Bagnaia e spingendo indietro l’australiano, poi sopravanzato anche da Brad Binder.

Q2: Martin da record

Top 12 completata, scatta quindi la lotta per la pole position. Con Quartararo un po’ dolorante alla mano sinistra dopo l’incidente nelle FP4. Battaglia che si infiamma fin da subito, tutti protagonisti e quindi tanti stravolgimenti per quanto riguarda la classifica. Senza dimenticare i giochi di scie, sempre alla ricerca del miglior tempo possibile. Ma a poco più di due minuti dalla fine il colpo di scena, Pecco Bagnaia è a terra! Il secondo errore di giornata che certo non aiuta in ottica gara… Marc Marquez, rimasto da solo, si prende provvisoriamente la prima fila, ma la battaglia è più accesa che mai. Senza però Aleix Espargaro, scivolato negli attimi finali, ma con uno scatenato Jorge Martin, che frantuma ancora il record da lui già riscritto nei primi minuti. Fabio Quartararo rischia un incidente, evitandolo di un soffio ma perdendo così un giro utile. Il 12° posto lo mette in una situazione molto complicata…

I migliori settori in Q2

Foto: motogp.com