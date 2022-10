Moto2 Sepang: Ai Ogura perfetto in pole, Arbolino 2° a +0.083

Lotta sul filo dei centesimi, ma anche di nervi tra Ai Ogura ed Augusto Fernandez. Il primo in particolare non sbaglia niente in Q2 e si prende la terza pole di categoria dopo Jerez e Spielberg. A questo punto dell’anno è ancora più importante, vista la battaglia apertissima per il titolo Moto2. Lo spagnolo di KTM Ajo scatterà dalla P6, ma soprattutto deve dimenticare l’errore di Phillip Island. Si preannuncia una gara da non perdere, ma c’è anche una bella notizia italiana: Tony Arbolino infatti si prende la seconda casella in griglia, ottimo piazzamento con l’obiettivo di essere protagonista. Disperso invece Celestino Vietti, che non supera nemmeno lo scoglio delle prime qualifiche… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: due italiani in top 4

Celestino Vietti tra i protagonisti di questa sessione, ormai non è più una novità… Un altro GP difficile per il piemontese di VR46, ora a caccia della Q2 assieme a Niccolò Antonelli e ad Alessandro Zaccone, oltre a tutti gli altri. Finisce anzitempo però il turno del pilota #23, protagonista di una scivolata alla curva 1. Ma rimane in top 4, assicurandosi l’ultimo posto utile per passare il turno. Davanti a lui Joe Roberts, Filip Salac e Lorenzo Dalla Porta, né Vietti né Zaccone, o chiunque altro, migliora abbastanza per insidiare i primi quattro.

Q2: Ogura non sbaglia

Scatta il turno determinante per le prime 18 posizioni in griglia di partenza, ma ci sono subito problemi per Salac, protagonista di un incidente. Si fa vedere in alto un solido Tony Arbolino, ma non dura a lungo: arriva infatti Ai Ogura, determinato a riscattarsi dopo un GP difficile, anche se fortunato. Le qualifiche girano per il verso giusto, il neo leader Moto2 mantiene il comando e si assicura così una pole position importantissima. È una lotta anche di nervi con Augusto Fernandez, domani al via dal 6° posto e con due cadute a referto nei turni precedenti. La bella nota tricolore arriva con Arbolino, che non si sposta dal 2° posto e si prende così una bella prima fila.

Foto: Valter Magatti