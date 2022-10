Superbike Argentina: Quando vedere le dirette TV e streaming del 23/10

Trionfando in gara 1 della tappa argentina della Superbike Alvaro Bautista e la Ducati hanno dato un altro possente scrollone alla classifica Mondiale. Sul veloce tracciato di San Juan troppo forte lo spagnolo e troppo veloce la Ducati Panigale V4 R per gli avversari. La scivolata in apertura di Toprak Razgatlioglu ha spianato la strada: Alvarito oggi ripartirà da +80 punti sul turco e +87 nei confronti di Jonathan Rea secondo nella sfida d’antipasto (qui cronaca e classifica).

L’azzardo della gomma

Bautista è riuscito a sfruttare alla perfezione lo pneumatico SCX, la scelta più morbida fra le due disponibili. Toprak e Rea sono andati sulla SC0 (media) temendo l’eccessivo consumo. Con il vantaggio di mescola, il ducatista ha fatto la differenza, arrivando alla fine con la gomma parecchio usurata: un’alchimia da equilibrista. Oggi Bautista può puntare ad un tris di vittorie che gli permetterebbe di mettere una seria ipoteca sul Mondiale Superbike: la Superpole Rac (10 giri) e scatta alle 17:00, ora italiana, tre ore più tardi resa dei conti in gara 2 (21 giri). Qui sotto il programma in pista e sulle TV.

Il programma di domenica 23 ottobre 2022

15:00-15:15 WorldSBK – Warm up

15:25-15:40 WorldSSP – Warm up

17:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY MotoGP)

18:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)

20:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP e TV8)

Classifica Mondiale dopo gara 1

1.Bautista (Ducati) punti 473; 2. Razgatlioglu (Yamaha) 393; 3. Rea (Kawasaki) 386; 4. Rinaldi (Ducati) 243; 5. Locatelli (Yamaha) 204; 6. Bassani (Ducati) 203; 7. Lowes A. (Kawasaki) 199; 8. Lecuona (Honda) 176; 9. Redding (BMW) 165; 10. Vierge (Honda) 122. COSTRUTTORI: 1. Ducati punti 504; 2. Yamaha 441; 3. Kawasaki 414; 4. BMW 210; 5. Honda 207.

58, il racconto illustrato ispirato al mitico Marco Simoncelli, disponibile su Amazon