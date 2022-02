Il Mandalika Circuit ospiterà per la prima volta la MotoGP in occasione dei test Irta dell'11-13 febbraio 2022. La pista ha una lunghezza di 4,3 km, 11 curve a destra e 6 a sinistra, il rettilineo principale misura 507 metri. Il video onboard aiuta a rendere meglio l'idea delle emozioni che saprà dare il tracciato indonesiano ai piloti in azione.