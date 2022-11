Superbike, Bautista non pensa al titolo: “In Indonesia weekend difficile”

Alvaro Bautista è a un passo dal coronare il sogno di vincere il titolo mondiale Superbike. Undici anni dopo Carlos Checa, un altro spagnolo può riportare in trionfo la Ducati nel massimo campionato delle derivate di serie.

Già in Indonesia in questo fine settimana il 37enne castigliano può festeggiare. Ha 82 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e se non ne perde più di 20 potrà gioire assieme al team Aruba Racing al Mandalika International Street Circuit. Non ha mai corso con la Panigale V4 R sulla pista situata sull’Isola di Lombok, quindi parte in svantaggio rispetto ai suoi rivali principali, però questo fattore non lo spaventa affatto.

SBK Indonesia, Bautista pronto a qualsiasi condizione

Bautista finora non si è mai voluto sbilanciare sulla vittoria della corona iridata Superbike e continua a farlo anche nelle sue dichiarazioni in vista di questo round in Indonesia: “Questo fine settimana sarà uno dei più difficili per noi. Non ho mai corso qui con la Ducati e per questo motivo fin da venerdì mattina dovrò soprattutto trovare dei riferimenti per questa moto“.

Il pilota del team Aruba Racing è consapevole del fatto che ci possano essere delle insidie per lui a Mandalika e ne espone alcune: “L’asfalto è nuovo quindi dovremo lavorare per comprendere molti fattori tra cui il grip ovviamente. Il meteo incerto non ci da una mano in questo senso, ma dobbiamo essere preparati per affrontare qualsiasi condizione“.

Ci sono più aspetti da considerare in questo weekend, però Alvaro vuole farsi trovare pronto ad affrontare qualunque scenario si dovesse verificare. Nel 2022 abbiamo visto che sa gestire bene le varie situazioni e che è decisamente maturato rispetto al 2019, quando buttò via un titolo a causa dei troppi errori. Stavolta vuole un finale diverso e, molto probabilmente, lo avrà.

Foto: Ducati