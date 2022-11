MotoE: Mattia Casadei e Nicholas Spinelli, duo tricolore per Pons Racing

Una conferma ed un esordiente per iniziare la nuova era MotoE targata Ducati. Sito Pons ha deciso di puntare su due ragazzi italiani per la stagione 2023. Mattia Casadei rimane dopo l’ottima stagione appena conclusa, al suo fianco debutterà Nicholas Spinelli, fresco campione CIV Supersport Next Generation in sella alla Ducati del Barni Racing Team.

Il 21enne pilota abruzzese nel 2017 e 2019 ha anche trionfato nell’Italiano Moto3, giocandosela con ragazzi ora in pianta stabile nel Motomondiale. Ma per lui non è arrivato il sognato salto: segue il passaggio alle derivate di serie ed ecco quest’anno il trionfo tricolore. Il posto nel Mondiale è arrivato, nel 2023 guiderà la V21L del team Pons Racing.

Curiosamente, tranne il bicampione spagnolo Torres, ‘tornato’ in Aspar Team, abbiamo al momento solo conferme italiane per la prossima griglia di partenza. Sarà una stagione ricchissima di novità, e non solo per l’addio di Energica ed il debutto di Ducati. Si tratterà del primo anno in cui la MotoE, finora Coppa del Mondo, diventerà ufficialmente Campionato del Mondo.

MotoE 2023, le conferme

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

Il calendario

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino

Foto: motogp.com