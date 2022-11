La Superbike torna a Phillip Island, dove non si gareggia dal 2020, per l’ultimo show di questo appassionante Mondiale 2022. La tappa precedente in Indonesia ha incoronato per la prima volta Alvaro Bautista, riportando la Ducati sul trono dopo undici lunghi anni d’assenza. Sul fantastico tracciato australiano si deciderà il titolo Costruttori. Ducati è largamente in vantaggio e in considerazione del particolare sistema di punteggio che prima unicamente il miglior pilota classificato di ogni marca, è praticamente impossibile che Yamaha possa ribaltare le sorti.

Si corre all’alba

Come in occasione del round di Mandalika, anche il prossimo week end per gustare le dirette TV e streaming Superbike bisognerà passare la notte in bianco, oppure svegliarsi prima dell’alba. Le due gare lunghe partono alle 16 locali, cioè le 06:00 italiane. Qui sotto tutti gli orari in pista e le dirette TV. Ricordiamo che come accaduto anche nelle precedenti tappe extrauropee, le due sessioni del venerdi saranno visibili solo in streaming sul sito ufficiale WorldSBK.com

Il programma in pista e in TV

Venerdi 18 novembre 2022

00:30-01:15 WorldSSP Prove 1

01:30-02:15 WorldSBK Prove 1

05:00-05:45 WorldSSP Prove 2

06:00-06:45 WorldSBK Prove 2

Sabato 19 novembre 2022

00:50-01:20 WorldSBK Prove 3

02:25-02:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky MotoGP)

03:10-03:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky MotoGP)

04:30 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

06:00 WorldSBK Gara (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV8)

Domenica 20 novembre 2022

00:30 00:45 WorldSBK Warm Up

00:55 WorldSSP Warm Up

03:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV8)

04:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

06:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV)

