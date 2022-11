Alvaro Bautista, come ti vinco il Mondiale Superbike con le gomme per tutti

Ci sono tanti romantici risvolti nel trionfo Superbike di Alvaro Bautista. A fine 2019 aveva divorziato dalla Ducati inseguito da polemiche feroci, per quel Mondiale che a metà cammino sembrava già vinto e invece era sfumato via fra errori in pista e incomprensioni nel box. Il ritorno era pieno di incognite, perchè le minestre riscaldate poche volte danno gusto. Invece pilota, team e Ducati non hanno sbagliato proprio niente: è stato un 2022 di dominio. Metteteci anche la parobola del pilota velocissimo che in MotoGP non aveva avuto le occasioni giuste, e invece in Superbike ha trovato quello che serviva per far vedere a tutti chi è: un campione che in determinate circostanze diventa imbattibile. L’oro Mondiale è arrivato con tre gare d’anticipo in round indonesiano che passerà agli annali anche per la più alta temperatura d’asfalto mai registrata: 68 °C!

Il mix infernale

Per la Pirelli il week end di Mandalika, sull’isola di Lombok, nascondeva tante insidie. Oltre al fattore temperatura, c’era l’asfalto ultimato poche ore prima delle prove, con tutti i rischi del caso. Olio residuo, intanto, ma anche la mancata conoscenza dei parametri dell’abrasività. Altre volte, nella storia dei Mondiali, in situazioni simili i gommisti hanno incontrato problematiche serie. Invece, una volta che il tracciato si è “gommato”, almeno nelle linee ideali, tutto è filato liscio. Anzi, Bautista e i suoi avversari hanno girato fortissimo, distruggendo i riferimenti cronometrici dell’anno scorso. Toprak Razgtalioglu, vincitore di tutte e tre le corse, non è riuscito a rinviare la festa Ducati ma sul giro secco è arrivato ad appena tre decimi dai riferimenti della MotoGP.

I campioni con le gomme Pirelli per tutti

L’azienda italiana che dal 2004 è fornitrice unica della Superbike ha superato gli ostacoli affidandosi a soluzioni di gamma, cioè a gomme slick che sono in vendita e disposizione dei motociclisti di tutti i giorni, ovviamente per l’utilizzo in pista. Per Pirelli il più importante campionato per moto di derivazione stradale si conferma banco di prova insostituibile. Lo sviluppo tecnologico non si ferma, a vantaggio non solo dei campionissimi Superbike ma anche degli utenti normali, che possono utilizzare sulle loro moto le stesse identiche soluzioni di Bautista, Razgatlioglu, Rea e tutti gli altri.

Complimenti Alvaro!

Giorgio Barbier, direttore delle attività sportive moto di Pirelli, segue la Superbike dalla prima edizione datata 1988. Nella foto d’apertura è con il neo campione Alvaro Bautista. Di campioni e gare leggendarie ne ha viste tantissime e così ha commentato il verdetto finale. “Complimenti ad Alvaro Bautista per il titolo iridato e ad Axel Bassani della squadra Motocorsa Racing per il risultato di miglior pilota di team privato. Alvaro ha avuto una costanza di prestazioni incredibile quest’anno e Axel ha dimostrato di essere un giovane di grandi speranze. Il merito va anche attribuito alla Ducati Panigale V4 R e agli uomini di Borgo Panigale. Hanno sviluppato un’ottima moto e lavorato molto bene per tutta la stagione sia in questo campionato che in MotoGP. Dal punto di vista dei pneumatici, nel fine settimana di Mandalika si sono toccate temperature della pista da record, vicine ai 70 gradi Celsius“.

“In condizioni così estreme e con il nuovo asfalto che offriva poco grip a fare la differenza non sono state soluzioni particolari di sviluppo ma i nostri pneumatici di gamma. In particolare la SC0 posteriore, che ha permesso anche di tenere ritmi estremamente elevati e battere i record della pista. Una conferma dell’estrema versatilità dei nostri pneumatici racing che, proprio perché di gamma, sono a disposizione di tutti i motociclisti e non prerogativa esclusiva dei grandi campioni”.

