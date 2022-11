Petrucci nel Mondiale Superbike con il team Barni: è ufficiale

Dopo giornate di rumors, finalmente è stato definito il futuro di Danilo Petrucci. Nel 2023 correrà nel Mondiale Superbike con il Barni Spark Racing Team. Guiderà una Panigale V4 R.

In queste ore c’è stata l’accelerata che ha portato il pilota ternando a scegliere di firmare con la squadra di Marco Barnabò, nonostante Ducati avesse manifestato il desiderio di averlo ancora con sé nel MotoAmerica Superbike. La casa di Borgo Panigale puntava molto su di lui nel campionato statunitense, ma evidentemente non gli ha dato le garanzie tecniche necessarie per convincerlo a restare negli USA.

Petrucci felice di approdare nel WorldSBK e nel team Barni

Petrucci ha commentato con entusiasmo quello che per lui è un ritorno, visto che con la formazione mantovana ha già corso in Superstock 1000 in passato: “Sono davvero contento di essere tornato con Barni. Il 2011 è stata una delle mie migliori stagioni di sempre ma, soprattutto, non potevo dire di no alla possibilità di correre nel Mondiale Superbike con una moto così competitiva. È un campionato in cui non ho mai gareggiato e non vedo l’ora di misurarmi con la concorrenza, voglio ringraziare tutto il team Barni per avermi dato questa opportunità e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo accordo“.

Barnabò a sua volta non ha nascosto la grande soddisfazione di aver ingaggiato un pilota di così alto livello: “Sono molto felice di dare il bentornato a Danilo in squadra. Come sempre, faremo del nostro meglio per fornire al pilota tutto ciò di cui ha bisogno per essere competitivo. Il suo talento non è in discussione. Sappiamo che c’è molto lavoro da fare perché dovremo affrontare piloti con molta più esperienza di lui in Superbike, ma con la sua motivazione e il nostro duro lavoro sappiamo di poter fare bene. Un enorme grazie a tutti gli sponsor e alla Ducati“.