Superbike, Razgatlioglu conferma: “La MotoGP resta il mio sogno”

Sicuramente Toprak Razgatlioglu è stato il pilota Superbike più chiacchierato delle ultime settimane. Dopo aver dichiarato di sognare di approdare in MotoGP nel 2024, ha avuto l’opportunità di effettuare due giorni di test con la Yamaha M1 a Jerez de la Frontera.

Massimo Meregalli, team manager della squadra Monster Energy Yamaha MotoGP, ha ammesso che si aspettava qualcosa di più in termini di costanza dei tempi sul passo. Comunque si trattava solo del secondo test del pilota turco con il prototipo di Iwata e non è facile adattarsi in poco tempo. Ha effettuato oltre 100 giri, cercando di conoscere e capire più possibile la moto.

Superbike, Razgatlioglu punta alla MotoGP

Razgatlioglu adesso si trova ad Assen, dove nel weekend tornerà in azione il Mondiale Superbike. Anche se è concentrato sul riuscire a battere Alvaro Bautista e gli altri avversari, è inevitabile che gli venga chiesto del test con la Yamaha M1: “Mi sono divertito e fortunatamente ho avuto due giorni con un buon clima, mentre lo scorso anno avevo fatto pochi giri a causa del maltempo. Ringrazio Yamaha per l’opportunità. Il futuro lo vedremo più avanti“.

Toprak ha confermato il desiderio di passare in MotoGP nel 2024 dopo aver provato il prototipo guidato da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli: “È ancora il mio sogno – spiega – ma vedremo quale sarà il futuro. Era solamente un test per capire la moto e consentire a Yamaha di comprendere il potenziale. Non so cosa succederà“.

Toprak concentrato sulla SBK: missione Assen

Ovviamente, il pilota turco ha constatato quanto la Yamaha R1 e la M1 non si assomiglino affatto: “Sono moto completamente diverse. La Superbike è più soft, mentre la MotoGP è più rigida. Bisogna adattarsi. Ho cercato di divertirmi e di guidare, è stata un’esperienza veramente positiva. Ogni giovane pilota sogna di correre con una MotoGP e io l’ho fatto per due giorni. Ora sono tornato al mio lavoro, per me la cosa più importante quest’anno è la Superbike. Sono pronto a lottare nuovamente per il campionato“.

Il test MotoGP è ormai alle spalle e Razgatlioglu ora è pienamente focalizzato su Mondiale SBK. Ad Assen spera di essere protagonista e di fare grandi risultati: “Per me gli ultimi anni non sono stati positivi qui, soprattutto in Gara 2. Spero che quest’anno saremo migliorati, proverò a lottare per il podio e la vittoria. Rea è molto forte e anche Bautista lo è. Vedremo, farò del mio meglio. Ogni anno e ogni weekend di gara è diverso“.

Foto: Yamaha Racing