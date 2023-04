Superbike, Alvaro Bautista annuncia: “Deciderò presto il mio futuro”

Alvaro Bautista è approdato ad Assen come leader della classifica mondiale Superbike e con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il vantaggio sui suoi rivali. Potrebbe essere un weekend impegnativo, considerando che le previsioni meteo danno la possibilità che venga a piovere. Un fattore che può mescolare le carte in tavola.

Il TT Circuit può essere favorevole a Yamaha e Kawasaki, che arrivano in Olanda determinate a recuperare punti. Ma il pilota spagnolo e Ducati contano di battere nuovamente la concorrenza, già messa dietro nei round di Australia e Indonesia. Il campione in carica SBK ha tutte le intenzioni di confermarsi il migliore anche in questo fine settimana.

Superbike, Bautista carico ad Assen

Bautista è felice di tornare a correre, dopo una lunga pausa del campionato: “È passato tanto tempo dall’ultima gara, non vedo l’ora di affrontare questo weekend. Ho iniziato positivamente la stagione e mi sento davvero bene con la moto. Il feeling nell’ultimo test a Barcellona è stato incredibilmente fantastico. Sono felice di correre di nuovo. Ho buoni ricordi in questa pista, ho vinto tre gare con Ducati. Vedremo che condizioni ci saranno, dovremo adattarci e ottenere il massimo. Non ho pressione, aspettative o un obiettivo specifico. Vedremo come andrà“.

Il pilota castigliano non teme che Yamaha e Kawasaki possano rivelarsi più forti al TT Circuit: “Non è una pista facile, perché ci sono tanti cambi di direzione veloci. È un circuito impegnativo anche a livello fisico. Ma mi sono sempre divertito qui. Con Ducati ho vinto oppure ho lottato per vincere, quindi credo che sia un buon tracciato per noi. Sicuramente non è Philipp Island, ma cercheremo di ottenere il massimo“.

Alvaro su futuro e Razgatlioglu-MotoGP

A Bautista viene domandato anche del suo futuro, visto che ha un contratto che scade a fine anno: “Sinceramente ora non penso al mio futuro. Abbiamo disputato solamente due round. Forse dopo Assen inizierò a pensare cosa voglio fare. Non sono vecchio, però ho tanta esperienza. Vedremo, ora non è la mia prima preoccupazione. Sono focalizzato su questo weekend, poi vedremo. Non ho un’idea chiara sul futuro. Sicuramente deciderò abbastanza presto, non solo per me ma anche per il team. Loro devono sapere prima possibile se rimango oppure no“.

Inevitabile un commento sull’eventualità che Toprak Razgatlioglu vada in MotoGP nel 2024: “Lui vuole andare in MotoGP. È un campionato diverso, con moto diverse e gomme diverse. So che ha fatto dei test con la Yamaha M1 per capire se ha il potenziale per andare là e fare bene. Il suo è un nome grande qui ed è importante per il Mondiale Superbike. Deve scegliere, non è facile. Ogni pilota vuole correre almeno una volta in MotoGP, però non è semplice, specialmente adesso che il gap tra i piloti è ridotto“.

Foto: Aruba Racing Ducati