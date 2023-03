Superbike, Razgatlioglu chiede aiuto a Rea: servono alleati contro Bautista

Dopo Australia e Indonesia la classifica Superbike dice che Toprak Razgatlioglu ha 75 punti, 37 in meno rispetto al leader Alvaro Bautista. Probabilmente immaginava un inizio di Mondiale 2023 un po’ migliore, pur consapevole dalla forza del campione in carica.

Il suo punteggio poteva essere migliore senza la caduta di Gara 2 a Phillip Island, dove Alex Lowes ha steso entrambi. Non sarebbe finito sul podio comunque, però avrebbe conquistato punti utili per il campionato. Per battere l’accoppiata Bautista-Ducati bisogna essere pressoché perfetti.

Se in Australia si aspettava di arrivare dietro allo spagnolo, invece a Mandalika pensava che sarebbe riuscito a puntare alla tripletta di vittorie come nel 2022. Ha trionfato in Superpole Race, mentre nelle altre due gare si è dovuto accontentare del secondo posto.

Superbike, Razgatlioglu deve reagire ad Assen

Nel calendario SBK ci sono ancora dieci round, quindi è presto per dire che la corsa al titolo è già chiusa. Sicuramente Razgatlioglu in Europa darà tutto per sconfiggere Bautista e migliorare la sua classifica. Importante reagire già nel prossimo appuntamento ad Assen (21-23 aprile), anche perché poi arriverà una tappa molto favorevole ad Alvaro e Ducati: dal 5 al 7 maggio, infatti, si corre a Barcellona.

Il pilota turco non ha mai vinto al TT Circuit , dove con Yamaha ha collezionato quattro podi e due ritiri per incidenti (2021 Gerloff, 2022 Rea). Vuole mettere la sua bandiera anche sulla storica pista definita l’università delle due ruote. Certamente arriverà in Olanda con una carica particolare, determinato a fare tris di successi.

SBK, Toprak manda un messaggio a Rea

Un pilota al quale piace molto Assen è Jonathan Rea, che lì ci ha vinto già ai tempi della Honda e che con Kawasaki ha collezionato altri dodici trionfi. Razgatlioglu spera che il sei volte campione del mondo Superbike possa essere una sorta di alleato nella lotta contro Bautista: “Jonny è ancora fortissimo – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e penso tornerà molto competitivo, specialmente ad Assen. Dobbiamo battagliare con Ducati e ho bisogno di lui, mi serve aiuto. Locatelli è andato bene nei primi due round e forse lotteremo assieme contro Ducati“.

Il turco del team Pata Yamaha Prometeon sa che per sconfiggere Bautista nella corsa iridata è necessario che anche altri piloti tolgano dei punti al ducatista. Rea ha avuto qualche difficoltà nei primi appuntamenti della stagione, però Kawasaki lavorerà sodo per permettergli di tornare a lottare costantemente per le vittorie. Vedremo se Toprak avrà in Jonny un suo “alleato”.

Foto: Yamaha Racing