Superbike, Razgatlioglu sfortunato: ora missione riscatto a Mandalika

Una Gara 2 da dimenticare per Toprak Razgatlioglu a Phillip Island. Infatti, a 6 giri dalla fine il pilota turco è stato coinvolto nella caduta di Alex Lowes in curva 4 e si è dovuto ritirare. Uno zero in classifica che avrebbe evitato volentieri.

Dopo aver limitato i danni in Gara 1 e Superpole Race con due terzi posti, il campione Superbike 2021 ambiva a conquistare altri punti preziosi nell’ultima manche. Non era partito bene, sopravanzato anche dal compagno di squadra Andrea Locatelli, e si era ritrovato a lottare con un gruppetto di più piloti. Non sarebbe salito sul podio, ma avrebbe comunque preferito finire la gara con dei punti. Prima del ritiro era settimo dietro a Lowes e con la coppia Bassani-Rea a tiro.

Superbike Phillip Island: Razgatlioglu amareggiato dopo Gara 2

Ovviamente, Razgatlioglu è deluso per come è terminato questo primo round Superbike in Australia: “La seconda gara non è stata semplice. Non avevo un buon feeling con la moto. Ho cercato di conquistare una buona posizione, lottando con Alex e Johnny. Aspettavo gli ultimi giri per la battaglia, provando a seguire gli altri per conservare la gomma posteriore, dato che dal primo giro avevo zero grip. Al mattino mi ero trovato bene con la SC0, ma nel pomeriggio con gomma hard è cambiato tutto. Sono stato sfortunato a cadere con Alex. Si tratta solo delle prime gare e ne abbiamo tante altre. Spero che torneremo ancora“.

A proposito dell’incidente con Lowes, il pilota turco ha spiegato di essere stato semplicemente sfortunato nel rimanerne coinvolto: “Lui è caduto da solo. Io stavo usando una linea differente e sono stato sfortunato, perché mi trovavo all’esterno e poi siamo caduti insieme. Non ho problemi con lui, è stata una brutta sfortuna per me. Comunque sto bene fisicamente“.

SBK, Toprak punta a vincere in Indonesia

Della giornata di oggi si salva solamente la Superpole Race, nella quale è arrivato terzo e con buone sensazioni utilizzando il pneumatico SC0. Ha anche un piccolo rimpianto di non essere riuscito a strappare la seconda posizione a Michael Rinaldi: “Mi sono divertito a guidare con la gomma soft – racconta – e mi sarebbe servito un altro giro per prendere il secondo posto. Ho visto che Rinaldi aveva un calo. Sono contento che questo weekend sia finito. Adesso andiamo in Indonesia e cercherò di fare del mio meglio“.

La prossima tappa del calendario Superbike è Mandalika, dove nel 2022 ha fatto tripletta e che può essere il posto giusto per rivederlo sul gradino più alto del podio: “Sono pronto per lottare per vincere in Indonesia. Lo scorso anno lì ho fatto tre vittorie. Dobbiamo prepararci anche a correre di nuovo in condizione di bagnato. Domani prendo il volo per l’Indonesia, sono felice che sia terminato il weekend in Australia. Non abbiamo iniziato al meglio la stagione, ma lotteremo per il mondiale ancora“.

Foto: WorldSBK