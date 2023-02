Superbike Phillip Island: Bautista sprint reale, Ducati altro pianeta

Pensavano, gli avversari, che la gara sprint della Superbike in Australia potesse essere l’unica possibilità di impensierire Alvaro Bautista. Conti sbagliati, perchè anche sui dieci giri della Superpole la Ducati è riuscita ad andare in fuga. Lo spagnolo ha vinto per distacco con una Panigale V4 R decisamente superiore al resto del plotone. La superiorità è stata ribadita dal comodo secondo posto di Michael Rinaldi, che ha avuto facilmente ragione della Yamaha di un Toprak Razgatlioglu tornato subito a cuccia dopo un avvio aggressivo. Il turco ha stuzzicato Bautista al tornante Miller, ma sul primo rettilineo Bautista lo ha spettinato nel più facile dei sorpassi. Sarà questo l’andazzo anche di gara 2, su 22 giri?

