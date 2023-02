Superbike, gli orari tv e streaming della doppia sfida a Phillip Island

Vi siete divertiti con la prima sfida Superbike ’23, il duello sul bagnato fra Alvaro Bautista e un Jonathan Rea determinatissimo ci ha tenuti incollati al divano. Adesso Phillip Island, il fantastico saliscendi australiano, è pronto ad offrirci uno show doppio. Il primo dei dodici round del Mondiale infatti si conclude con la Superpole Race (10 giri) e gara 2, sulla distanza di 22 giri. Per effetto del fuso orario (+10 ore rispetto all’Italia) per gustare tutto in diretta bisognerà alzarsi presto…o andare a letto tardi.

Bautista non si ferma

Il meteo ha giocato un ruolo cardine in gara 1, costringendo i piloti a fare i conti con il bagnato che non avevano mai sperimentato nel precampionato. E fra l’altro neanche nella passata edizione del round Australia, lo scorso novembre, perchè gara 1 allora era partita in condizioni di asfalto viscido che però si era asciugato così in fretta da costringere tutti al pit stop per il cambio gomma. A conti fatti però il brutto tempo non ha fatto saltare il banco: Alvaro Bautista ha vinto comunque, firmando la 33° vittoria in carriera, la sesta in Superbike a Phillip Island, su sette gare!

Occhio al meteo

Per domenica le previsioni danno cielo leggermente coperto, senza pioggia, con temperature più basse rispetto alle prove di venerdi, quando si era girato con 28 °C e 47 °C sull’asfalto. La massima non dovrebbe superare i 19 °C, il fresco metterà ancora più a repentino la durata degli pneumatici, che qui sono particolarmente sollecitati. Facile prevedere una lunga fase di studio e il rush finale, ovviamente con vantaggio per chi avrà azzeccato la messa a punto più gentile per le gomme. Qui di seguito gli orari TV previsti da Sky Sport MotoGP e TV8, in chiaro.

Domenica 26 febbraio 2023

00:30-00:45WorldSBK – Warm up

00:55-01:10WorldSSP – Warm up

03:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)

04:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV in chiaro)

