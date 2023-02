Vincenzo Scandizzo al settimo cielo “McPhee mi ha fatto vivere un sogno”

Oltre i sogni. Vincenzo Scandizzo ha debuttato nel Mondiale Supersport come Team Principal del Vince64 by Puccetti Racing. L’imprenditore lombardo è un super appassionato che ha sempre desiderato entrare nel mondo dei motori. Nel 2022 ha partecipato al CIV Superbike con “Vince64 by Broncos Racing Team” ed Andrea Mantovani. Quest’anno ha una sua squadra nel WSSP. Prima gara e subito il podio con John McPhee su Kawasaki. Vincenzo Scandizzo è quasi incredulo.

“E’ una gioia immensa il podio al mio debutto nel Mondiale Supersport – racconta Vincenzo Scandizzo a Corsedimoto – Abbiamo ottenuto un terzo posto fantastico, grazie anche all’aiuto del meteo. Sull’asciutto dobbiamo ancora lavorare tanto. McPhee deve fare dei chilometri perché abbiamo fatto solo due test, il livello è alto e la Kawasaki bisogna conoscerla bene. Però in condizioni intermedie e sul bagnato il pilota inglese ha dimostrato il suo valore. Che dire? Avevo il cuore a 150 battiti al minuto. Quando John ha tagliato il traguardo al terzo posto ho vissuto veramente un sogno”.

Ottimista per gara-2?

“Non sappiamo se gara-2 sarà bagnata o asciutta. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e punteremo ad un ottimo piazzamento. Il mio team è stato fantastico, ha lavorato con grande serenità e devo ringraziare Manuel Puccetti perché grazie al suo supporto sto realizzando i sogni che ho da tutta la vita”.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon