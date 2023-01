Superbike, dietro le quinte del Vince64 by Puccetti Racing

Vincenzo Scandizzo è il nome nuovo della Superbike. Quest’anno debutterà con il suo team nel Mondiale Supersport e nel 2024 approderà al WSBK. Normalmente i team hanno alla guida degli ex piloti o comunque gente del settore mentre Vincenzo Scandizzo è una new entry, al suo secondo anno nel mondo dei motori. La sua presenza desta interesse e curiosità.

Chi è Vincenzo Scandizzo?

“Sono un imprenditore, titolare della Planet Contract, un’azienda che non si occupa di moto, di tutt’altro. Facciamo montaggio ed installazione di arredamento in hotel, negozi… Nulla a che vedere con il motorsport però io sono sempre stato un super appassionato di moto, fin da piccolo. Seguo la Superbike da quando è nata ed anche la MotoGP. Sono uno di quelli talmente innamorati delle moto da non perdersi neppure una gara in televisione. Ho sempre guardato in diretta anche quelle extraeuropee ad ogni ora del giorno e della notte. Mi sarebbe sempre piaciuto far parte di questo mondo ed eccomi qua con il team Vince64 by Puccetti nel Mondiale Supersport. La sede del team è all’interno della mia azienda, in Brianza”.

Sei entrato nel motociclismo nel 2022 nel CIV Superbike con Andrea Mantovani, sulla Ducati Panigale V4 R preparata da Broncos Racing Team. Com’è andata?

“Sono partito dal CIV ed è stata una bellissima esperienza. Mi sono trovato benissimo, ho instaurato uno splendido rapporto di amicizia e collaborazione con Luca Conforti “Broncos” e lo ringrazio di cuore. Andrea Mantovani è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale e sono molto contento di com’è andata la stagione. Con Andrea sono rimasto in ottimi rapporti, tra di noi c’è una grande amicizia: è un ottimo pilota ed un ragazzo fantastico. Quest’anno gareggia per un altro team ma chissà che un domani le nostre strade si possano incontrare di nuovo”.

Ora parteciperai al WSSP in sinergia con Puccetti Racing. Com’è nata questa collaborazione?

“Manuel Puccetti è prima di tutto un amico. Ha grande esperienza, mi sta aiutando tantissimo, sono felice e lo ringrazio di tutto ciò che sta facendo per me. Per me è importante poter contare su di lui e mi fa molto piacere aggiungere il “by Puccetti Racing” al nome del mio team“.

Punterai su John McPhee. Come sei giunto alla scelta del pilota inglese?

“Lo seguivo già in Moto3 ed avevo notato il suo talento. E’ un ragazzo umile, educato e ci dà il gas. Max Biaggi, il suo ex team manager nel Motomondiale, mi ha parlato benissimo di lui. Ha un gran potenziale ed il nostro obbiettivo è stare nei primi cinque con John McPhee”.

Progetti futuri?

“Nel 2024 il team Vice64 approderà al Mondiale Superbike senza lasciare però quello Supersport. Gareggeremo in entrambe le categorie. In futuro vorrei puntare sui dei giovani talenti italiani, cercare di farli crescere, valorizzarli e portarli in alto”.