Superbike, le classifiche Mondiali dopo il round in Indonesia

Alvaro Bautista mantiene saldamente il comando del Mondiale Superbike ma causa la scivolata e conseguente zero punteggio nella Superpole Race non riesce a scavare il solco sugli inseguitori. Toprak Razgatlioglu, vincitore della sfida sprint, tiene botta, lontano 37 punti dal leader. Con la doppia vittoria di Mandalika, lo spagnolo della Ducati raggiunge quota 37 successi in 138 gare Superbike disputate. Il primo errore stagionale interrompe la striscia di sei successi di fila che durava dal round finale dello scorso Mondiale. In ogni caso Bautista ha già vinto cinque gare su sei in quest’inizio di campionato. Qui la cronaca e classifica di gara 2

La classifica del Mondiale Piloti

1.Bautista (Ducati) punti 112; 2. Razgatlioglu (Yamaha) 75; 3. Locatelli (Yamaha) 70; 4. Bassani (Ducati) 51; 5. Rinaldi (Ducati) 47; 6. Rea (Kawasaki) 44; 7. Vierge (Honda) 43; 8. Petrucci (Ducati) 36; 9. Lecuona (Honda) 33; 10. Aegerter (Yamaha) 24; 11. Oettl (Ducati) 23; 12. Lowes (Kawasaki) 22; 13. Gardner (Yamaha) 19; 14. Redding (BMW) 17; 15. van der Mark (BMW) 16; 16. Gerloff (BMW) 15; 17. Baz (BMW) 6; 18. Baldassarri (Yamaha) 3; 19. Syahrin (Honda) 1

La classifica del Mondiale Indipendenti

1.Bassani (Ducati) punti 51; 2. Petrucci (Ducati) 36; 3. Aegerter (Yamaha) 24; 4. Oettl (Ducati) 23; 5. Gardner (Yamaha) 19; 6. Gerloff (BMW) 15; 7. Baz (BMW) 6; 8. Baldassarri (Yamaha) 3; 9. Syahrin (Honda) 1

La classifica del Mondiale Costruttori

1.Ducati punti 117; 2. Yamaha 91; 3. Kawasaki 51; 4. Honda 51; 5. BMW 29.

Prossima tappa in Olanda

Per rivivere lo spettacolo Superbike bisognerà aspettare a lungo. Il terzo dei dodici round in calendario si correrà il 22-23 aprile sul mitico tracciato di Assen, in Olanda.

