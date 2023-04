Superbike Assen 2023: orari diretta tv e streaming Sky e TV8

Dopo una lunga pausa, il Mondiale Superbike è pronto per tornare in azione. Nel prossimo weekend si corre ad Assen sullo storico TT Circuit, quello che viene definito come “la università delle due ruote” anche se dopo le modifiche del 2006 non è più lo stesso. Si tratta del primo round in Europa del calendario SBK 2023.

La pista misura 4,542 chilometri ed è costituito da 18 curve, 12 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo è di 487 metri. In Olanda non è la velocità massima a fare la differenza, però un buon motore aiuta sempre. Certamente è importante avere una moto efficace in curva e con ottimo spunto in accelerazione. È un tracciato stretto e tortuoso, ci sono curve veloci e rapidi cambi di direzione.

SBK 2023, la classifica prima di Assen: Bautista in fuga

Alvaro Bautista arriverà ad Assen da leader della classifica generale con 112 punti. In Australia e in Indonesia ha confermato di essere il pilota da battere. La Ducati Panigale V4 R è ancora più forte rispetto al 2022, quindi per gli avversari è diventato più complicato sconfiggerlo. Il primo a volerlo fare è Toprak Razgatlioglu, secondo in graduatoria con 37 punti di ritardo. Le caratteristiche della sua Yamaha R1 si sposano bene con quelle del TT Circuit, quindi ci aspettiamo che il turco sia protagonista. E può fare bene anche il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, che di punti ne ha accumulati 70 e che ha iniziato decisamente bene il campionato.

Un altro pilota dal quale ci si aspetta tanto è Jonathan Rea, che è il recordman di vittorie (16) ad Assen. Lo scorso anno vinse Gara 1 e Superpole Race, mentre Gara 2 andò a Bautista anche grazie all’incidente tra il nord-irlandese e Razgatlioglu. Il team Kawasaki ha lavorato tanto nei test di Aragon e Montmelò, la Ninja ZX-10RR dovrebbe andare bene sulla pista olandese.

In casa Ducati attenzione, come sempre, agli italiani Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Danilo Petrucci. E un occhio di riguardo ci sarà anche per la Honda, che con Iker Lecuona e Xavi Vierge ha fatto dei buoni test e non vede l’ora di tornare in azione. Punto interrogativo la BMW, finora la peggiore della griglia e a caccia di miglioramenti.

LA CLASSIFICA GENERALE SUPERBIKE 2023: Bautista 112 punti, Razgatlioglu 75, Locatelli 70, Bassani 51, Rinaldi 47, Rea 44, Vierge 43, Petrucci 36, Lecuona 33, Aegerter 24, Oettl 23, Lowes 22, Gardner 19, Redding 17, van der Mark 16, Gerloff 15, Baz 6, Baldassarri 3, Syahrin 2.

Superbike e Supersport: orari del round in Olanda

Ovviamente, oltre alla Superbike andranno in scena anche la Supersport e la Supersport 300. Per quanto concerne la categoria intermedia, in testa alla classifica c’è Nicolò Bulega del team Aruba Ducati con 77 punti, seguito da Stefano Manzi del team Ten Kate Yamaha con 59 e da Can Oncu del team Kawasaki Puccetti con 53. Quarto un altro italiano, Federico Caricasulo (51) del team Althea Ducati. Ci sono tutti i presupposti per un weekend molto interessante. La 300 sarà al debutto stagionale, non avendo corso in Australia e Indonesia, quindi c’è curiosità di vedere quali piloti si imporranno nel primo round.

L’appuntamento di Assen sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it danno live Gara 1 e Gara 2 Superbike, mentre la Superpole Race in differita (ore 13:00). Di seguito il programma completo con gli orari.

Venerdì 21 aprile 2023

10:30-11:15 Prove Libere 1 WorldSBK

15:00-15:45 Prove Libere 2 WorldSBK

Sabato 22 aprile 2023

9:45 Superpole Supersport 300

10:15 Superpole Supersport

11:10 Superpole WorldSBK

12:40 Gara 1 Supersport 300

14:00 Gara 1 WorldSBK

15:15 Gara 1 Supersport

Domenica 23 aprile

11:00 Superpole Race WorldSBK

12:30 Gara 2 SSP

14:00 Gara 2 WorldSBK

15:15 Gara 2 SSP300

