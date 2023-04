Superbike, Michael Rinaldi è cambiato: “Correrò a un livello più alto”

La missione di Michael Ruben Rinaldi nel 2023 è quella di essere più vicino ai top rider del Mondiale Superbike. Nel pre-campionato non ha neppure nascosto l’ambizione di voler provare a vincere il titolo, sfidando il campione in carica e compagno di squadra Alvaro Bautista.

È arrivato particolarmente carico a questa stagione, forte anche di una preparazione diversa rispetto al passato. Ha preso “in prestito” dal suo amico Andrea Dovizioso un preparatore, che è anche lo stesso di Bautista. Nei test invernali è andato molto forte e nei primi round del calendario SBK ha fatto vedere di avere la velocità, pur non ottenendo sempre il massimo risultato possibile.

Superbike, il cambiamento di Rinaldi

Oltre ad aver modificato la sua preparazione, Rinaldi ha cambiato anche il suo approccio in pista assieme alla squadra: “Ci siamo avvicinati ai test in modo differente dal passato – ha detto a Speedweek – e cerchiamo di ottenere il massimo da ogni sessione per creare una base buona che con dei piccoli compromessi possa essere utilizzata in quasi tutte le piste. Ovviamente, su un circuito diverso devi aggiustare un po’ il setup, ma abbiamo avuto da subito un buon feeling con la moto e disponiamo di una base solida“.

Effettivamente, fin dal primo test si è visto che il pilota romagnolo si trovava a suo agio con la nuova Ducati Panigale V4 R. Anche se non c’è stata una rivoluzione, gli aggiornamenti apportati alla moto hanno aiutato sia lui sia Bautista ad essere più competitivi. La casa bolognese sta lavorando meglio di tutte, non c’è dubbio.

Michael vuole più costanza

Rinaldi sa che deve fare di più rispetto al passato per essere costantemente in top 5 nel Mondiale Superbike. Per questo c’è un’altra cosa che ha modificato assieme al suo team: “Quando le cose non andavano bene – spiega – facevamo troppe modifiche ed era facile perdersi. Quest’anno stiamo guidando più o meno con lo stesso assetto. L’obiettivo è avere una messa a punto che funzioni più o meno ovunque. È importante iniziare i weekend con una base solida. Sono fiducioso di poter correre a un livello più alto rispetto a prima“.

Il pilota della squadra Aruba Racing Ducati ha grande fiducia in sé stesso, pensa di aver fatto tutto per mettersi in una migliore condizione nel 2023. Chiaramente, sa che deve continuare a lavorare duramente per raggiungere i suoi obiettivi. Il livello della griglia SBK si è alzato e non può permettersi di rilassarsi.

