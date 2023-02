Superbike, Michael Rinaldi: “Bautista è il migliore, ma sogno il titolo”

Michael Ruben Rinaldi a Phillip Island ha mantenuto il trend positivo visto nei precedenti test a Jerez e Portimao. Ha chiuso il day 1 con il secondo tempo assoluto a 99 millesimi dal leader Toprak Razgatlioglu.

Il pilota riminese ha confermato di sentirsi a proprio agio con la Ducati Panigale V4 R e la diversa preparazione fatta per il 2023 sembra dare i suoi frutti. Ovviamente, è presto per cantare vittoria, è al momento di disputare le gare che dovrà dimostrare di aver fatto davvero un salto di qualità rispetto alla scorsa stagione.

Superbike, test Phillip Island: Rinaldi contento

Rinaldi si è detto abbastanza soddisfatto al termine della prima delle due giornate di test in Australia, ma nel day 2 lavorerà sodo per compiere dei progressi: “È stato strano. Al mattino non mi sentivo molto bene con la moto, ma la squadra ha svolto un ottimo lavoro. Alla fine ho spinto e ho fatto un buon tempo. Dobbiamo lavorare un po’ di più per la gara. Alvaro è il più forte e anche con gomma usata è il migliore. Non ci serve molto, però gli ultimi decimi sono quelli difficili. Sono vicino alla vetta e sono contento del lavoro fatto oggi“.

Il pilota del team Aruba Ducati riconosce che il suo compagno di squadra Alvaro Bautista è messo meglio in vista del primo round del campionato Superbike 2023, ma è determinato a dire la sua. Domani lavorerà per migliorare il suo passo gara ed essere più vicino allo spagnolo.

Michael punta in alto nel 2023

Rinaldi si sente molto in fiducia per la nuova stagione SBK e non ha nascosto i suoi obiettivi: “Non penso troppo, ragiono gara per gara. Sicuramente il mio obiettivo è cercare di puntare al titolo – ha detto a WorldSBK.com – ma devo pensare al presente. Tutti stanno spingendo forte e non devi lasciare che certi pensieri occupino la tua mente. Bisogna restare concentrati“.

Già nel giorno della presentazione del team Aruba Ducati aveva dichiarato di sognare il titolo, però è consapevole di doversi impegnare tanto per poter lottare con i top rider. Intanto è importante che completi al meglio l’ultimo giorno di test e poi si focalizzi su cominciare bene il campionato nel prossimo weekend.

Foto: Ducati