Superbike, Rinaldi lancia la sfida: “Voglio giocarmi il titolo con Bautista”

Michael Ruben Rinaldi è al terzo anno consecutivo con il team Aruba Racing Ducati nel Mondiale Superbike e nel 2023 cercherà di fare un salto di qualità. Vuole essere più vicino al compagno di squadra Alvaro Bautista e agli alti top rider del campionato.

Ha la fiducia della squadra e punta a disputare una stagione di alto livello. Sa che ci sono colleghi di marchio come Axel Bassani (team Motocorsa) e Danilo Petrucci (team Barni) che puntano a soffiargli il posto per il 2024, quindi è consapevole di dover conquistare risultati importanti per ottenere la conferma.

Rinaldi sogna il titolo Superbike

Rinaldi è particolarmente determinato a fare bene. Non nasconde il desiderio di poter sfidare Bautista per il titolo mondiale Superbike: “Il livello del campionato è diventato incredibile. Lo scorso anno sono stati battuti tanti record. Mi manca un po’ di velocità in tutte le gare. Alvaro, Toprak e Jonny sono avversari tostissimi. Ciò non significa che il mio obiettivo cambi. Voglio giocarmi il Mondiale con Alvaro e sto lavorando tanto per questo risultato. Mi auguro che il team lotti per il titolo a due punte e poi vediamo nelle ultime gare chi la spunta“.

Michael ha disputato 150 gare nel WorldSBK, vincendone quattro e salendo sul podio in quattordici occasioni complessive. Nella scorsa annata i podi sono stati solo quattro e cercherà di salirci più volte nel corso del 2023. Fondamentale trovare un po’ più di velocità e di costanza.

Motivazioni grandi per Michael

Il pilota riminese è entusiasta di avere a disposizione la Ducati Panigale V4 R, la moto migliore della griglia SBK: “È una pressione positiva, è una spinta. Quando inizi la stagione sai che hai una moto competitiva e di fianco c’è anche quella con il numero 1, ti dà carica. Il mezzo per vincere c’è, tutto è nelle mie mani. Stare su questa moto è il sogno di molti piloti. Diamo del gas e poi vediamo cosa succede“.

Rinaldi desidera essere un grande protagonista nel 2023 e per questo vorrà partire forte già dal test in programma il 25-26 gennaio a Jerez. Avrà tra le mani una moto con degli aggiornamenti e dovrà essere bravo a trovare in fretta la quadra per essere più veloce possibile.

Foto: Aruba Ducati