Superbike, Bautista avvisa Razgatlioglu e Rea: “Difenderò il numero 1”

L’ultimo titolo piloti di Ducati nel Mondiale Superbike risaliva al 2011 e sono serviti undici anni per tornare a conquistarne un altro. Dopo Carlos Checa, ci ha pensato un altro spagnolo: Alvaro Bautista.

Il 38enne di Talavera la Reina ha conquistato sedici vittorie nel 2022 e ha grande voglia di confermarsi campione del mondo. Sa che avrà avversari di alto livello da affrontare, a partire dai soliti noti Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, ma ha anche la consapevolezza di chi avendo già vinto sa che può ripetersi. Inoltre, disporrà di una Panigale V4 R aggiornata che gli può consentire di essere ancora più forte.

Superbike 2023: Bautista carico per la nuova stagione

Bautista per la stagione Superbike 2023 è molto motivato e spiega cosa lo spinga, nonostante i 38 anni e tante stagioni alle spalle, a gareggiare ancora ad alto livello: “Ancora mi diverto guidando la moto, questa è la mia grande motivazione ad andare avanti. Da tanti anni corro al massimo livello tra MotoGP e Superbike. Ho sempre passione, voglia di divertirmi e di migliorare come pilota. Questo mi ha dato la forza per continuare, sento che posso dare ancora di più“.

Il primo test del 2023 andrà in scena a Jerez il 25 e il 26 gennaio, poi i piloti saranno in azione a Portimao il 31 gennaio e il 1° febbraio. Il 20-21 febbraio a Phillip Island ci sarà l’ultimo appuntamento pre-campionato, poi dal weekend 24-26 febbraio partiranno finalmente le gare. Alvaro e Ducati vogliono presentarsi al meglio in Australia.

Alvaro e la scelta del numero 1

Ha deciso di correre con il numero 1, anche se il suo storico 19 rimane comunque presente in piccolo. Non è stata una scelta immediata, però poi si è convinto: “L’ho scelto un po’ prima della settimana scorsa. Sono stato tutto l’inverno chiedendo a mia figlia quale numero preferisse, un giorno mi diceva l’1 e un altro il 19. Non era una cosa chiara“.

Bautista ritiene che avere quel numero sia una cosa giusta, essendo il campione, e ciò gli dà stimoli exta: “Io pensavo che avrei sempre avuto il 19, ma dopo aver vinto il campionato ho visto l’1 sulla moto per la prima volta e ci ho pensato. So che Ducati aveva sempre il numero 1 e volevo farlo anche io. Sarà una bella sfida. Quando hai il numero 1 l’unico risultato che serve è vincere. Ho una bella motivazione, voglio difendere questo numero, una bella sfida personale“.

Foto: Aruba Ducati