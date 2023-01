Fausto Gresini e Marco Simoncelli oggi avrebbero festeggiato assieme

“Quando gareggiavo in minimoto vincevo le coppe ma quelle di maiale. Quanto sarebbe bello se anche nel Mondiale premiassero con i salami, le coppe e i prosciutti!” Era una tra le tante battute di Marco Simoncelli al primo SuperSic Day, la festa per il suo Titolo Mondiale. Quella sera a Coriano c’erano tanti piloti, anche i ragazzini del settore giovanile come Enea Bastianini pluri-campione di minimoto. Nessuno quel giorno avrebbe mai immaginato che il destino avrebbe cancellato i sogni del Sic. Nessuno pensava neppure che Enea, un bimbo di dieci anni, avrebbe poi raccolto l’eredità di Marco.

Dopo il titolo iridato, il Sic era rimasto ancor un anno in 250 poi nel 2010 era approdato alla MotoGP con Fausto Gresini. Il suo compagno di squadra era Marco Melandri. “Abbiamo costituito un bellissimo team con “Marco Grande” e “Marco Piccolo” – diceva Fausto – li definisco così non per il loro valore ma solo per la loro altezza”. Già perché il Sic era un gigante.

Avevano tanto in comune Marco Simoncelli e Fausto Gresini, entrambi nati a fine gennaio: il Sic il 20 mentre Fausto il 23. Erano genuini, umili, cresciuti a piadina, legati alla loro terra, alla famiglia ed valori autentici della vita. Erano particolarmente schietti. “Io sono sempre me stesso e dico sempre quello che penso – affermava il Sic – Mi rendo conto che questa cosa mi può arrecare degli svantaggi perché a qualcuno posso stare antipatico ma non m’interessa”. Fausto Gresini riusciva ad essere più diplomatico ma era sempre sincero. Il team Gresini aveva la sede a Faenza e il reparto corse a San Clemente, a 5 chilometri da casa del Sic. Erano vicinissimi in tutto.

Il loro legame era molto forte e la morte di Marco aveva pesato come un macigno su Fausto. Con la sua straordinaria forza interiore, aveva reagito ed era andato avanti. La sorte si è accanita poi anche contro di lui, prematuramente scomparso. Marco e Fausto hanno lasciato un segno indelebile ma sono ancora presenti nel paddock grazie alle loro famiglie.

Foto sito Sic58 Squadra Corse