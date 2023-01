Ducati presenta i suoi numeri 1: i colori MotoGP e Superbike 2023

Il rosso Ducati brilla nella cornice innevata di Madonna di Campiglio. Dopo la trionfale stagione mondiale, la casa di Borgo Panigale presenta le “armi” per la difesa dei titoli MotoGP e Superbike. Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sono i piloti al via nel Motomondiale, Alvaro Bautista e Michael Rinaldi dovranno difendersi nel campionato delle derivate di serie. I campioni in particolare colgono la grande occasione: sia Bagnaia che Bautista affronteranno il 2023 con l’1 davanti alle loro Rosse.

Ducati all’attacco

Claudio Domenicali fa gli onori di casa, rievocando in breve di storia del marchio e sottolineando la bella stagione 2022 non solo a livello sportivo, ma anche di vendite. Oltre a ricordare la nuova sfida, la V21L per la MotoE, i cui primi esemplari da gara si sono intravisti nella presentazione Gresini Racing (ne abbiamo parlato qui). “Siamo campioni del mondo, ma dobbiamo ripartire con umiltà” ha sottolineato Gigi Dall’Igna, promettendo innovazioni in arrivo sia per la Desmosedici che per la Panigale. “Puntiamo a ripetere i successi ottenuti, anche se sappiamo bene che non sarà facile” ha aggiunto Paolo Ciabatti, ringraziando tutto lo staff e gli sponsor. “Il livello del campionato è altissimo, non ci si possono permettere errori” è il commento del boss Aruba Ducati Stefano Cecconi, promettendo battaglia per ripetere quanto fatto nel 2022.

I numeri 1

È poi il momento dei piloti, a partire dai campioni Pecco Bagnaia ed Alvaro Bautista. Il pilota piemontese in particolare conferma lo spoiler di questi giorni, quindi il suo nuovo numero per la sua stagione in difesa del titolo MotoGP. Il numero 63 però non è cancellato, visto che rimane più in piccolo all’interno dell’1.

Stessa scelta e medesima grafica quindi anche per l’iridato Superbike, che disputerà il 2023 con la cifra del campione sulla sua Panigale V4-R ma sempre un 19 ben presente, pur più in piccolo.

Accanto a loro i rispettivi compagni di squadra: Enea Bastianini, ‘promosso’ dal team Gresini, rievoca la bella stagione 2022, confermandosi pronto alla grande sfida da pilota factory. Michael Rinaldi disputerà la sua quarta stagione in Aruba Ducati, determinato a migliorare il 4° posto del 2022. I quattro piloti di punta Ducati sono più che pronti per un’altra intensa stagione mondiale, da vivere nientemeno che da protagonisti.

Foto: Ducati Corse