MotoGP, Moto2, MotoE: Gresini Racing lancia le sue sei punte per il 2023

Da Cervia, dove ha avuto luogo la presentazione ufficiale, si rinnova il triplo impegno per quanto riguarda il team Gresini. Con un paio di interessanti novità, a cominciare dalla squadra MotoGP con l’arrivo dell’ex Honda Alex Marquez accanto a Fabio Di Giannantonio. In Moto2 Jeremy Alcoba ha lasciato Intact GP per ‘tornare’ in Gresini, affiancando il confermato Filip Salac. L’unica formazione che non cambia è quella in MotoE: rinnovata fiducia nel campione 2019 Matteo Ferrari ed in Alessio Finello per la nuova era del Mondiale elettrico, da quest’anno targata Ducati con l’innovativa V21L.

“Era una stagione fondamentale”

Dopo il video di apertura dell’evento, chiaramente nel ricordo di Fausto Gresini, è tempo di mostrare ufficialmente i colori delle moto, inaugurando così la stagione 2023. “Il 2022 è stato un anno incredibile, con risultati insperati” ha sottolineato Nadia Padovani. “Abbiamo lavorato duramente, un grazie ai nostri sponsor ed a Ducati che ci ha dato una moto fantastica, ma anche a chi ci guarda dall’alto.” Carlo Merlini rimarca quanto fatto finora: “Dodici mesi fa eravamo qui a lanciare un nuovo progetto. Abbiamo dovuto gestire dei cambi importanti, dovevamo trovare stabilità ed abbiamo finito una stagione fondamentale.”

Gresini MotoE

“Si cambia in MotoE dopo tre anni con Energica” ha dichiarato Luca Gresini. “Con Matteo puntiamo a vincere di nuovo, Alessio ha vissuto la sua stagione da debuttante. Un infortunio l’ha un po’ rallentato, ma siamo sicuri che può crescere.” Presente anche Gigi Dall’Igna: “Questo è il primo passo di Ducati nell’elettrico. Come nel nostro stile, iniziando dalle gare, dalla tecnologia, prima di produrre una moto stradale. Siamo lieti dei feedback ricevuti duranti i test, e siamo curiosi di avere i dati dagli altri piloti nei test che faremo a breve. Quanto fatto finora ci sembra molto buono, questo è il punto di partenza.”

Gresini Moto2

Una novità per il team in classe intermedia, oltre all’arrivo di Jeremy Alcoba accanto al confermato Filip Salac, è lo sponsor. Ecco QJMotor, marchio cinese che ha debuttato nel Mondiale nel 2022, ma in Moto3 e con Esponsorama Racing. Quest’anno lo troviamo in Moto2 con la squadra faentina. Lo conferma Luca Gresini: “Puntiamo tantissimo sui giovani. Filip è cresciuto molto da metà campionato in poi, ha anche conquistato un podio ed abbiamo deciso così di riconfermarlo. Jeremy lo conosciamo: è stato con noi in Moto3, non ha fatto vedere molto nel 2022 ma crediamo molto in lui.”

Gresini MotoGP

La prima novità è certo l’arrivo di Alex Marquez, a caccia del rilancio con Ducati dopo anni difficili con Honda. Fabio Di Giannantonio cercherà invece di compiere importanti passi avanti dopo l’anno di debutto. Nuovissima sfida per Frankie Carchedi, ex Suzuki, che sarà capotecnico del pilota italiano, mentre Donatello Giovanotti, Andrea Mattioli ed il resto della squadra di Bastianini affiancheranno il bicampione Moto2-Moto3. Immancabili anche il direttore sportivo Michele Masini ed il coach Manuel Poggiali. “Abbiamo avuto un solo giorno di test, ma l’abbiamo chiuso col sorriso” ha sottolineato Masini. “Fabio ed Alex si sono sentiti subito molto veloci, le aspettative sono promettenti. A Sepang lavoreremo per trovare subito il giusto setting, durante l’anno col nuovo format non avremo molto tempo.” Poggiali continuerà il suo impegno con i piloti: “Abbiamo due ragazzi fantastici, mi aspetto tantissimo. Devono rimanere concentrati per tutta la stagione, il resto si vedrà.”