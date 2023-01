MotoGP, Pecco Bagnaia: spoilerato il numero del campione

Il valzer delle presentazioni dei team MotoGP 2023 ha preso il via con Yamaha il 17 gennaio, con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli in scena a Jakarta. Sabato 21 è toccato al team Gresini Racing, che ha presentato la nuova line-up formata da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Lunedì sarà la volta del team Ducati factory (in tandem con Aruba) campione in carica e c’è grande attesa per conoscere quale numero adotterà Pecco Bagnaia sulla livrea della sua Ducati Desmosedici GP 23. Apporrà l’1 o il suo 63?

Pecco Bagnaia e il numero 1

Nei giorni scorsi c’è stato il fotoshooting del team Lenovo Ducati e quindi il pilota piemontese ha già preso la sua decisione. Sarà rivelata al pubblico lunedì 23 gennaio alle 10:30, ma qualcosa sembra già apparso (per errore) sul sito web della Casa di Borgo Panigale. Pecco Bagnaia potrebbe avere applicato l’1 del campione del mondo, tessendo così un filo rosso con un suo beniamino. Infatti l’ultimo a usare il numero 1 nella classe MotoGP fu Casey Stoner nell’ormai lontano 2012, dopo il trionfo in sella alla Honda RC213V. L’indiscrezione è stata spoilerata e subito ritirata dal sito web ufficiale, ma siamo riusciti a immortalare uno screenshot.

Ducati punta al bis MotoGP

Nei giorni scorsi Pecco Bagnaia, nel corso del programma ‘Che tempo che fa’, ha dichiarato che avrebbe portato entrambi i numeri al fotoshooting per poi sciogliere il dilemma. “Ho cambiato idea molte volte ultimamente. Ecco perché ho deciso che martedì (17 gennaio, ndr) andrò al servizio fotografico della squadra per la nuova stagione con entrambi i numeri. Attaccherò il numero che mi dà il giusto feeling sulla moto“.

Ducati desiderava il numero #1, senza però fare pressioni sul campione piemontese cui spettava la decisione finale. Tante volte i vincitori del Mondiale preferiscono proseguire con il proprio numero, un po’ per scaramanzia, un po’ per questioni di marketing. Bagnaia pare abbia optato per il numero primo, anche se dovremo attendere la presentazione ufficiale di lunedì a Madonna di Campiglio, dove i due team MotoGP e SBK si riuniranno già da domenica. Per Pecco ripetersi non sarà facile e la concorrenza sarà innanzitutto interna, con l’arrivo di Enea Bastianini all’interno del box factory. Dopo le quattro vittorie e i due podi il romagnolo arriva fortemente motivato a prendersi la scena principale. Di certo ne vedremo delle belle…

Foto: MotoGP.com