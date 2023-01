Niente TT per Glenn Irwin e PBM Ducati: priorità British Superbike

Non ci sarà quest’anno al via del TT il miglior newcomer di sempre dell’Isola di Man. Glenn Irwin, reduce da un esaltante debutto vissuto nel 2022, come risaputo non farà capolino al Tourist Trophy quest’anno. Passato (tornato) in PBM Ducati, punterà deciso alla conquista del titolo 2023 del British Superbike, marcando tuttavia gettone di presenza alla North West 200.

FOCUS SUL BRITISH SUPERBIKE

Una decisione ben nota da parte di Glenn Irwin, ancor prima del suo annuncio del passaggio in PBM Ducati. Per il 2023 ha deciso di puntare senza mezzi termini alla conquista del titolo nel BSB, forte di un 2022 concluso (con Honda) al secondo posto, ritrovandosi con la squadra, moto e l’esperienza giusta per ambire al massimo risultato.

LO RIVEDREMO ALLA NORTH WEST 200

Parlando di road races, Glenn Irwin lo ritroveremo tuttavia in azione alla North West 200, sulla carta il motociclista da battere tra le Superbike. Cercherà quest’anno di condurre la Panigale V4 R alla vittoria dopo esserci riuscito in passato con la Panigale R bicilindrica, Kawasaki ZX-10R e, lo scorso anno, Honda CBR 1000RR-R.

NIENTE TT ANCHE PER PBM DUCATI

Non solo Glenn Irwin ha dato forfait al TT 2023. Lo stesso team PBM Ducati non si presenterà all’Isola, con Paul Bird che non ci ha girato molto intorno alla questione in un’intervista rilasciata a MCN. “Non torneremo mai più al TT. Oggi le moto sono troppo veloci e potenti, correre all’Isola è come una roulette russa“, ha dichiarato il titolare della squadra più vittoriosa nella storia del BSB.

NON SOLO BRITISH SUPERBIKE

PBM Ducati seguirà chiaramente Glenn Irwin alla North West 200, con l’intenzione di Paul Bird di tornare anche a Macau. Un suo sogno è di vedere in azione al Circuito da Guia non soltanto la sua squadra di moto, ma nel medesimo weekend anche suo figlio Frank, pilota impegnato nel GT internazionale.