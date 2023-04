Ferrari, Audi e Marc Marquez: Carlos Sainz si espone a 360 gradi

Il migliore pilota Ferrari nella classifica generale della F1 è Carlos Sainz, ma lo spagnolo non può comunque essere entusiasta dell’inizio di 2023. In Bahrain in gara era molto indietro rispetto a Charles Leclerc, poi ritiratosi per un guasto alla sua macchina, e successivamente non ha comunque potuto dare battaglia ai principali rivali. La SF-23 non è al livello della Red Bull RB19, ma neanche della Aston Martin AMR23. E nelle ultime due gare è arrivata dietro pure alla Mercedes W14.

F1, Sainz spera in una crescita della Ferrari

Sainz in occasione di un evento organizzato dallo sponsor Estrella Galicia ha avuto modo di commentare questo inizio di stagione non esaltante della Ferrari: “Tutti nella squadra ci aspettavamo di più – ha ammesso – dopo aver lottato per pole position, podi e vittorie lo scorso anno. Puntavamo a farcela nuovamente e ci ha stupito la velocità della Red Bull, così come la crescita dell’Aston Martin. A Maranello bisogna lavorare forte per apportare miglioramenti e tornare a lottare per podi e vittorie“.

L’obiettivo di Carlos è chiaro, ovvero tornare nelle prime posizioni. Ha bisogno di una SF-23 competitiva, perché contro rivali così forti non si possono compiere miracoli. Fondamentale portare aggiornamenti che funzionino nella giusta direzione. Già per il prossimo gran premio a Baku ci saranno degli upgrade al pacchetto aerodinamico. Poi anche per Miami, Imola e Barcellona ci saranno delle novità.

Carlos risponde alle voci su un futuro in Audi

Il pilota spagnolo ha un contratto con la Ferrari fino al 2024 ed è molto contento di correre per la scuderia di Maranello. Vuole dare il massimo per ottenere risultati importanti e magari guadagnarsi un ulteriore rinnovo il prossimo anno.

Recentemente sono emersi rumors su un eventuale futuro passaggio in Audi, che debutterà in F1 nel 2026 e che è lo stesso marchio per il quale il padre ha corso le ultime due Dakar. Tuttavia, non pensa affatto a questa ipotesi di trasferimento: “Voglio restare in Ferrari per tanti anni. Non comprendo perché si parli del 2026. Mi infastidisce che escano queste indiscrezioni totalmente infondate“.

Sainz e l’amico Marc Marquez

Sainz condivide lo sponsor Estrella Galicia con Marc Marquez, pluricampione della MotoGP. I due sono anche amici da quando il pilota Honda si è trasferito a vivere a Madrid. Il ferrarista è stato interpellato anche sul connazionale, alle prese con un infortunio alla mano destra che gli ha fatto saltare due gran premi: “Ci incoraggiamo a vicenda e abbiamo un ottimo rapporto. Quando vengo a Madrid, cerco di incontrarlo. Sono sicuro che le settimane nelle quali è dovuto stare fuori lo faranno tornare ancora più forte. In Portogallo ha tirato fuori dalla manica una pole e un podio che non esistevano. Ogni volta che può, suona il campanello e continuerà a farlo“.

Carlos ha detto la sua opinione anche sul documentario di Amazon Prime che ha svelato più aspetti di Marquez, il quale si è lasciato andare a diverse confessioni: “Un ottimo lavoro – ha dichiarato – perché ha mostrato il lato più umano di Marc e cosa passano i piloti nei momenti complicati. Da fuori è facile criticare senza sapere cosa passa un pilota in un determinato momento. Sono sicuro che prima di vedere il documentario c’erano persone che lo criticavano e che poi si sono rese conto di essere state troppo dure“.

Foto: Instagram