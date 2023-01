Audi prepara l’ingresso in F1: acquisite azioni Sauber

Nel 2026 in F1 entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico sui motori e ciò sta spingendo diversi marchi importanti a valutare la possibilità di partecipare al campionato. Audi ha già ufficializzato da tempo il suo ingresso tramite la Sauber, scuderia presente in griglia da tanti anni.

Nelle scorse ore è stato annunciato che la casa automobilistica tedesca ha acquisito una quota di minoranza del Gruppo Sauber. Un passaggio che era stato già previsto quando, nell’ottobre 2022, era stato diramato il comunicato ufficiale sulla partnership tra le parti.

Nella nuova nota si legge: “Si tratta di un’importante pietra miliare sulla strada per l’ingresso di Audi in Formula Uno, previsto per il 2026, per il quale il Gruppo Sauber sarà il partner strategico del marchio tedesco“.

F1, Audi avrà la maggioranza di Sauber

Stando a quanto trapelato, Audi adesso avrebbe acquisito circa il 25% delle azioni Sauber ed è in programma che entro il 2026 sarà proprietaria della maggioranza delle quote. La casa di Ingolstadt non vuole essere presente in Formula 1 solo come fornitore di power unit. Ha chiarito fin da subito di puntare a un impegno completo nel campionato.

La Sauber già in passato è stata acquisita da un importante marchio tedesco. Molti appassionati di F1 ricorderanno che la BMW comprò la squadra fondata da Peter Sauber nel 2005 e corse nel campionato fino al 2009 con il nome di BMW Sauber F1 Team. Successivamente l’azienda tedesca vendette la scuderia all’ex proprietario e uscì dal Circus.

Dal 2010 la Sauber gareggia con i motori Ferrari. Nel 2017 è iniziata una partnership commerciale e tecnica con Alfa Romeo (title sponsor del team) che terminerà alla fine del 2023. Perso Frederic Vasseur, diventato nuovo team principal della Ferrari, in questi giorni è stato ufficializzato l’italiano Alessandro Alunni Bravi come Managing Director e Team Representative.

